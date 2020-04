Polizia Locale e Carabinieri annunciano la stretta di Pasqua

Proseguono senza sosta i controlli lungo le strade cittadine di tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio di Castellanza per verificare il rispetto delle misure varate per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

I controlli quotidiani, su strade scelte con alternanza tra quelle urbane e quelle di collegamento, vengono effettuati su veicoli e pedoni e viene verificato quanto riportato nelle autodichiarazioni come motivazione per lo spostamento. Solo negli ultimi 10 giorni sono stati effettuati 340 controlli dalla Polizia Locale.

I controlli da parte di tutte le forze del territorio, in particolare della Polizia Locale di Castellanza e della locale Stazione dei Carabinieri, continueranno per tutto il periodo di vigenza delle misure straordinarie per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

In vista delle prossime festività pasquali, l’attività di controllo verrà ulteriormente inasprita per verificare le motivazioni di eventuali spostamenti da casa.

“Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine del territorio – dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – per la preziosa opera di controllo che stanno svolgendo. In una situazione come questa la collaborazione di tutti è di vitale importanza: bisogna rispettare ancora di più ed ancora più rigorosamente le misure varate, unico mezzo per contrastare la diffusione di questa epidemia e soprattutto adottando comportamenti responsabili. I controlli in città continueranno e saranno ulteriormente inaspriti nei prossimi giorni con lo scopo di garantire appunto il rispetto delle misure varate per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, oltre che per prestare aiuto e soccorso ai cittadini: gli agenti sono sempre di supporto a chi ne ha bisogno”.