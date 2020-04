Sul canale Youtube del Comune ricette, letture e molto altro

Qualcuno lo frequenta ormai già abitualmente, altri non sono ancora al corrente dell’esistenza ed allora ecco qualche notizia utile per conoscerlo. Si tratta del canale YouTube “La cultura on line”, voluto e pensato dall’Amministrazione Comunale di Ferno – Assessorato alla Cultura per fornire un’alternativa in questo periodo di quarantena, difficile ma necessario per salvaguardare la salute di tutti.

Al canale, attivo da circa due settimane, si può accedere attraverso l’apposita pagina del sito del Comune www.ferno.gov.it, ma anche tramite la pagina istituzionale facebook Fernonline.it.

“La cultura on line” offre una raccolta di proposte diverse a seconda della fascia d’età. Dai video dei canti realizzati dalle educatrici del nido comunale per i bimbi più piccoli, alle letture in biblioteca curate da Monica Barbieri, e, ancora, rimandi al canale del sistema bibliotecario Panizzi, audiolibri integrali, lezioni di filosofia e di storia, link di collegamento a centri e itinerari culturali che consentono di viaggiare tra musei e nel mondo dal divano di casa. Non mancano nemmeno le ricette di cucina con il collegamento al canale YouTube di Giampi, lo chef fernese che, come tanti altri ristoratori, commercianti, artigiani e imprenditori del paese, in questo delicato momento storico si è reinventato dando prova di grande spirito di adattamento anche nell’emergenza. Spazio anche alle associazioni del territorio. E così, tanto altro.

«L’intento – spiega l’assessore alla Cultura Sarah Foti – è quello di un canale tutto da riempire e quindi aperto ai suggerimenti di ciascuno. Tanti e preziosi i contributi che sono già pervenuti e che hanno permesso di dare una prima forma ad un’idea nata dalla convinzione che la cultura è il motore ma al tempo stesso la cura ed il conforto delle nostre anime e che anche a casa, senza di lei, non si può stare».

Numerose le persone da ringraziare per la realizzazione del canale “La cultura on line”, ognuna di loro sa il perché. Non da ultimo Roberto Vielmi, le cui competenze tecniche, unitamente alla profonda disponibilità, hanno permesso di concretizzare l’iniziativa.

E dopo la pandemia? La missione dell’assessorato alla cultura sarà quella di riprendere le fila partendo dalle associazioni fernesi che da sempre sono la linfa del territorio e che sapranno ridare la giusta vitalità al paese per ricominciare. Ora con una finestra in più per esprimersi, perché, conclude l’assessore alla cultura, il canale Youtube non si spegnerà e resterà a disposizione di tutti quelli che lo vorranno utilizzare in nome di quella cultura che sa unire, anche virtualmente.