Whirlpool valuta test seriologici per il Covid-19

I sindacati dei metalmeccanici, Fiom, Fim e Uilm, e Whirlpool hanno siglato un accordo sulle linee guida di sicurezza di contrasto alla diffusione dell’infezione da Covid-19. Si tratta di un complesso di azioni che tiene conto dei confronti avvenuti nelle singole unità produttive fra direzioni aziendali e rappresentanti dei lavoratori, per garantire le massime condizioni di sicurezza possibili in vista della ripresa della attività lavorativa.

Le principali misure sono la igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, il mantenimento delle distanze di almeno un metro, la concessione del lavoro agile (smart working) a chi può lavorare da remoto, la dotazione di mascherine, la misurazione delle temperature prima di accedere al sito, tutele per i soggetti più vulnerabili per condizioni di salute, l’adozione di procedure finalizzate a evitare assembramenti nelle mense e negli spogliatoi.

Inoltre Whirlpool sta valutando di fare ricorso a programmi di test sierologici, che saranno oggetto di uno specifico confronto. È ribadito il ruolo dei comitati presenti in azienda, di cui fanno parte anche Rsu e Rls, per la implementazione e la verifica di quanto contenuto nell’accordo.

Whirlpool inoltre è impegnata a confrontarsi in sede locale per rivedere orari, pause e cicli di lavoro per garantire le distanze di sicurezza e minor presenza del personale.