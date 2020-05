Il vicesindaco di Luino dà il benvenuto alla nuova primario Guasti

“Siamo lieti di accogliere Luigina Guasti, Professoressa dell’Università dell’Insubria, Direttore Medicina Generale 1 a Varese, figura di alto livello e di grande esperienza, che sostituirà il Professor Francesco Dentali, Primario di Medicina Generale presso il nostro nosocomio dal mese di ottobre 2017”.

A dare il benvenuto al polo ospedaliero cittadino è il Vice Sindaco di Luino Alessandro Casali che commenta: “Ho avuto modo di apprezzare il Professor Dentali in molte diverse circostanze e l’ho ringraziato per l’ottimo lavoro svolto. Mi ha confermato che sarà sempre vicino al nostro Presidio Ospedaliero. Per noi che amministriamo è fondamentale poter continuare ad avere eccellenze professionali sul territorio che, come in questo caso, si avvicendano per proteggere la nostra salute”.

Al Professor Francesco Dentali è stata affidata la direzione di un nuovo reparto all’Ospedale del Circolo. La Direzione dell’ASST dei Sette laghi, insieme all’Università degli Studi dell’Insubria, con riferimento alla riorganizzazione dell’attività dell’area internistica, ha creato questo reparto destinato specificamente ad accogliere i pazienti provenienti da Pronto Soccorso con una dotazione di circa 100 posti letto.