Brebbia: al via i lavori nelle scuole e al cimitero

A Brebbia è tempo di ristrutturazione. Venerdì 29 maggio sono infatti cominciati i lavori di messa in sicurezza delle scuole mentre continua la riqualificazione del cimitero.

Galleria fotografica restaurazione scuole e cimitero brebbia 4 di 4

Gli operai hanno completato i lavori di messa in sicurezza dei soffitti dell scuole. Inoltre, la scuola primaria Caduti della patria al momento della riapertura sfoggerà una nuova ringhiera per la scala esterna. «Più sicurezza per le nostre scuole – commenta il sindaco di Brebbia Alessandro Magni – e più serenità per alunni docenti e famiglie».

Nel cimitero comunale sono invece partiti i lavori di bonifica, con la rimozione e la sostituzione della copertura in amianto dei loculi.