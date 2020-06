Caccia al tesoro nel parco: le indicazioni arrivano via chat

Tecnologia e natura alleate per proporre una grande caccia al tesoro immersi nel verde del Parco del Lura in tutta sicurezza. L’evento si svolgerà sabato 27 giugno in due turni, al mattino dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30 (iscrizioni entro le ore 12 del 25 giugno).

Le squadre (massimo 10 persone ciascuna) dovranno superare 12 prove , inviate in chat, che le porteranno alla scoperta dei segreti del contrabbandiere “Il Barba”.

Famiglie, adulti, gruppi di amici e bambini: l’evento è adatto a tutte le persone che abbiano voglia di muoversi tra boschi, prati e centri storici rigorosamente a piedi o in bicicletta.

I partecipanti potranno partire dal centro di un paese a scelta tra quelli dei Comuni del Parco e loro frazioni: Cassina Rizzardi, Guanzate, Lomazzo, Cadorago, Bregnano, Cermenate, Rovello Porro, Rovellasca, Saronno, Caronno Pertusella. Lainate e Garbagnate.

Ad ogni squadra saranno inviate via whatsapp le diverse prove da svolgere. Ogni nuova prova sarà inviata solamente alla ricezione dei risultati della prova precedente. Durante il gioco è severamente vietato strappare la vegetazione o disturbare gli animali, è invece consentito raccogliere materiale già caduto a terra come rametti e foglie secche.

Il gioco durerà due ore e mezza, con partenza alle ore 10 e alle 15: le prove concluse oltre il tempo massimo non saranno più ammesse. Ma attenzione a non lasciarsi guidare dalla fretta: “Verrà premiata la qualità delle prove e non la velocità con cui saranno svolte”, avvertono gli organizzatori.

Una giuria di esperti valuterà le prove e le prime tre squadre per ciascun turno riceveranno un simpatico premio, da ritirare presso il Centro Biodiversità di Lomazzo durante una domenica di apertura!

La classifica sarà consultabile online sui canali social del Centro della Biodiversità (Facebook e Instagram) entro il 28 giugno.

Il numero di cellulare di riferimento sarà comunicato durante la giornata del 26 giugno. Sarà utilizzato solo per l’invio e la ricezione delle prove: niente aiutini!!!

In caso di mal tempo verrà rinviato a data da definirsi che verrà comunicata prontamente.