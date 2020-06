Comerio ancora senz’acqua potabile. Il sindaco: “Aspettiamo notizie”

Sono rimasti senz’acqua potabile solo i residenti di Comerio. I lavori di bypass per convogliare nelle case l’acqua proveniente da un’altra fonte saranno completati in giornata.

Il sindaco Silvio Aimetti ha già pronta la delibera per sospendere il divieto di utilizzo a uso alimentare ma deve attendere ancora il via libera dall’ente gestore e da Ats Insubria.

« Questo è un problema che noi stiamo subendo. I comeriesi sono vittime – commenta il sindaco – Anche per oggi assicuriamo i rifornimenti provvisori ma speriamo che si completi l’intervento e si possa tornare alla normalità. È la cosa più urgente. Poi si dovrà valutare bene come sia stato possibile questo sversamento. Le normative sui serbatoi interrati ( legge del 2006 e linee guida di Arpa Lombardia) sono molto stringenti e impongono controlli e verifiche puntuali. Si dovrà far piena luce ma anche avviare una riflessione seria sulle possibili emergenze che possono capitare a causa di agenti inquinanti nelle falde».

Da un paio di giorni, le analisi sono tornate positive ma manca ancora l’autorizzazione dell’ente sanitario: il bypass che ha riportato alla normalità i quartieri di Varese e Barasso sarà comunque momentaneo, in vista del ripristino della falda originaria.