Da lunedì 15 giugno inizia il piano della “Casa di Paolo” per l’estate

La Casa di Paolo riprende l’attività. Dopo la sospensione a fine febbraio a causa dell’epidemia da Coronavirus, l’associazione varesina ha messo a punto un piano per sostenere famiglie e ragazzi durante l’estate. Il progetto, approvato dal Comune, adotta tutte le misure necessarie per poter tornare ad operare in sicurezza.

Da lunedì 15 giugno, quindi, si riapriranno le porte della sede di via San Francesco 15 a Varese e sarà dato il via a diversi progetti, tutti in piccolissimi gruppi (massimo 5 minori) per accompagnare i ragazzi nel ritorno alla socialità, nel supporto ai recuperi scolastici e nell’aiuto per i compiti delle vacanze.

Oltre a “Il pesce sull’Albero”, progetto specifico per ragazzi con difficoltà di apprendimento, finalizzato alla costruzione di un metodo di studio, prenderanno il via i progetti “Estate Insieme” (tre ore, al mattino o al pomeriggio in base all’età, in cui affiancare ai momenti di compiti e studio, occasioni di gioco, svago e socialità) e Ri-Creazione (dedicato a ragazzi dalla terza media in su, che proporrà attività per accompagnare gli adolescenti ad una ri-socializzazione, riscoprendo la condivisione di esperienze di benessere anche con proposte all’aperto sul territorio di Varese).

L’obiettivo della Casa di Paolo è di offrire a famiglie e ragazzi opportunità di socialità, serenità e supporto allo studio, nel rispetto delle normative di sicurezza. Tutte le attività possono essere frequentate una o due volte a settimana, con possibilità di personalizzare l’intervento sulla base delle necessità delle famiglie.

Per informazioni contattare l’associazione al 328.3637927 o via mail all’indirizzo lacasadipaolo.varese@gmail.com