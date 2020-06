Mediaworld sceglie Varese per il suo primo negozio Smart

Aprirà ufficialmente lunedì 8 giugno in piazza Monte Grappa a Varese il primo punto vendita “Smart” di MediaWorld Italia: in pieno centro città, è concepito come un negozio di prossimità ma anche punto fisico per tutte le vendite on line del colosso.

A vederlo nella sua interezza in anteprima, in una inaugurazione ristretta come impongono i tempi del Covid, solo alcune autorità, tra cui il sindaco Davide Galimberti e l’assessore all’attività produttive Ivana Perusin: i quali hanno potuto assistere a un virtuale, ma importante, taglio del nastro di quello che non solo è il primo negozio ad occupare il centralissimo spazio dell’ex Sisley dopo 4 anni, ma è anche la prima prova di quello che potrà essere il commercio del futuro.

«Varese, e il luogo che abbiamo trovato per questa nostra “prima” è molto importante per noi: in un capoluogo di provincia, in una posizione centralissima – spiega l’amministratore delegato di Mediaworld Italia Guido Monferrini – Mediaworld smart ha l’ambizione di essere una “drogheria moderna”: un posto dove entro e trovo servizi, prodotti, personalizzazione nel campo non alimentare. Questo è un concept unico in Europa: e lo lanciamo da Varese».

Guido Monferrini, Amministratore delegato di MediaWorld Italia

Prima di mettere “la bandierina” su Varese, in Mediaworld sono stati fatti diversi studi: «In base agli studi, alle zone cercate, al tipo di disponibilità, Varese è stata la scelta perfetta – ha spiegato Luca Bradaschia, COO di MediaWorld – Ora siamo pronti per partire. Dopo il periodo di lockdown dovuto al Covid-19, che ha visto la chiusura della nostra rete negozi in tutta Italia, siamo orgogliosi di partecipare alla ripresa del paese lanciando proprio da qui uno dei nostri progetti principali»

Luca Bradaschia illustra il nuovo negozio, con lo sfondo di piazza Monte Grappa.

Le caratteristiche principali dell’innovativo formato sono state raccontate in anteprima al Sindaco di Varese nel corso dell’evento, svoltosi a porte chiuse: «Ci fa piacere in particolare il motivo per cui siete arrivati a scegliere Varese – ha commentato Davide Galimberti – Il fatto che l’arrivo di una grande realtà come la vostra non sia casuale ma che sia frutto di studi, e che abbiate già considerato la piacevolezza della città, ci riempie di orgoglio».

COM’È E COSA OFFRE IL NUOVO MEDIAWORLD SMART

Davide Galimberti e Ivana Perusin con Luca Bradaschia

Il punto vendita di piazza Monte Grappa si sviluppa su una superficie di vendita di circa 100 metri quadri ed ha un ampio magazzino in grado di gestire anche il servizio di pick-up e pick&pay degli acquisti online: sarà possibile cioè ordinare on line dal negozio o ricevere nel negozio prodotti ordinati on line.

Da lunedì sarà possibile trovare in esposizione un assortimento selezionato di prodotti principalmente nel settore della Telefonia, IT, Audio, Mobilità Urbana (in vetrina innanzitutto i nuovi monopattini elettrici) oltre ad una vasta gamma di accessori pensati per questo settore: da una scelta enorme di cuffie ai cavetti per i telefonini, dalle scede per giocare on line ai caschetti per girare in bicicletta o monopattino in sicurezza, ma sarà anche a disposizione quello che è stato definito lo “Scaffale Infinito”, che consentirà di trovare, selezionare ed acquistare on line tutti i prodotti non esposti direttamente in store.

Nel negozio MediaWorld Smart però non ci saranno solo prodotti: per esempio, ci sarà un corner per la riparazione veloce dei telefonini, un aiuto concreto per utilizzare e configurare prodotti e software nuovi e persino un angolo di stampa foto immediata particolaermente avanzato, che stampa anche su metacrilato e legno.

L’apertura al pubblico è prevista per lunedì 8 giugno, a partire dalle 9.30.