“Così ho salvato il cucciolo di muflone nei boschi della Valcuvia“

Il piccolo muflone in difficoltà nei boschi tra Cittiglio e Brenta.

Due sportivi che lo notano e danno l’allarme. E una veterinaria, Lara Prandoni, anche lei sportiva che rinuncia alla gara per soccorrere l’animale ferito.

Sono gli ingredienti della storia a lieto fine consumatasi qualche giorno fa e di cui avevamo dato conto su varesenews.

Avevamo chiesto alla veterinaria intervenuta di spiegarci come erano andate le cose. Il ritrovamento è avvenuto grazie a due trail runner che hanno cercato di contattare le autorità e l’amica veterinaria, titolare della clinica veterinaria cittá di Varese «e che tra un turno e l’altro corro per le nostre montagne», racconta.

«Stavo andando a fare un gara ma ho fatto inversione di marcia e ho raggiunto il muflone. Una volta sedato, visitato, ho capito che non c’erano fratture ma era “solo” rimasto incastrato tra una pietra e un tronco..e non riusciva più a muoversi».

A quel punto «lo abbiamo liberato e trasportato in un pratone vicino..quindi somministrato un antidoto del sedativo…il muflone si é cosi risvegliato e dopo i primi passi barcollanti é tornato nel suo bosco. Molto probabilmente é scivolato e sfortunatamente rimasto incastrato in una trappola naturale».

Ma non è la prima volta che una situazione simile accade.

Le montagne del Varesotto in questa stagione brulicano di animali selvatici, ma anche di sportivi che praticano discipline come la corsa in montagna o il trekking.

Lo scorso 20 giugno due sportive scendendo dal campo dei Fiori hanno notato un animale in difficoltà che è stato soccorso e portato da un veterinario.

Anche in questo caso l’animale era un cucciolo, ma di capriolo.