Il progetto di Italian Airways, la nuova compagnia del comandante Gentile

Era un nome commerciale e un’idea, adesso è un marchio registrato. Il Corriere della Sera, sempre attento alle vicende del “comandante”, racconta oggi il nuovo stato di avanzamento della compagnia aerea Italian Airways, nuova creatura di Giuseppe Gentile.

”Il comandante”, come è noto nel settore dell’aviazione italiana: fondatore di Air Italy, compagnia che per qualche anno ha fatto sognare Milano Malpensa (dove era basata) e che poi ha visto il suo nome appannarsi, dopo la fusione con Meridiana e una gestione congiunta dei due vettori finita malissimo (con la nuova Air Italy naufragata a inizio 2020).

L’Italia ha una nuova compagnia aerea: «Italian Airways», anzi «italian airways» tutto minuscolo, scritta nera, con il tricolore alla prima parola. Per ora è soltanto un marchio registrato in Europa — per la modica cifra di 1.050 euro, tra tassa di deposito e costi extra — come confermano i documenti consultati dal Corriere della Sera.