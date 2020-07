Spinelli, contese e abuso di alcol: gli interventi della polizia tra i giovani in centro a Varese

Nel corso del fine settimana appena trascorso gli agenti della squadra amministrativa dell’ufficio P.A.S.I. della questura di Varese hanno effettuato una serie di controlli presso alcuni esercizi pubblici e nelle piazze con maggiore concentrazione di giovani, nel centro a Varese.

Tra i primi controlli, nel tardo pomeriggio, un gruppo di giovani radunati in piazza XX settembre attirava l’attenzione dei poliziotti che hanno così deciso di procedere al loro controllo nei pressi di vicolo Morosini. Da una accurata ispezione delle scale che conducono alla sala lettura sono poi emersi alcuni involucri in cellophane, contenenti 25 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che veniva opportunamente repertata e sequestrata a carico di ignoti.

Nel corso della serata, in piazza Cacciatori delle Alpi, di fronte al tribunale, veniva riscontrato un assembramento di giovani intenti a discutere animatamente che richiedeva l’intervento degli operatori al fine di evitare che la situazione potesse degenerare.

Durante l’attività di controllo dei presenti, gli operatori constatavano la presenza di una ragazza minorenne intenta a consumare sostanze alcoliche, sprovvista di qualsivoglia documento di riconoscimento. La stessa veniva prontamente affidata ai genitori.

Sempre nei pressi delle vie della “movida” varesina, gli operatori si imbattevano in un giovane, noto agli uffici di piazzale Libertà, in evidente stato di ebbrezza alcolica e bisognoso di un intervento sanitario. Tramite la sala operativa è stato allertato personale del 118 che interveniva e prestava le prime cure al ragazzo che veniva successivamente accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Circolo in “codice verde”.