Ad Asti ritorna la “Douja d’or”: quattro weekend dedicati al vino

Asti e il Monferrato saranno la capitale piemontese del vino grazie alla “Douja d’or”. La manifestazione si terrà dall’11 settembre al 4 ottobre, per un totale di quattro fine settimana (da venerdì a domenica) completamente dedicati a uno dei prodotti da sempre presenti sulla tavola degli italiani.

L’edizione 2020 di “Douja d’or” avrà come filo conduttore il vino e le sue esperienze, e grazie alla partecipazione di tutti i consorzi, costituirà anche una vetrina per il meglio della produzione enologica piemontese. Lo staff di “Douja d’or” ha prestato attenzione anche alla sicurezza. Per ridurre il rischio di contagi, gli ingressi alla manifestazione saranno contingentati, sarà inoltre possibile prenotare online.

Il programma completo dell’edizione 2020 di “Douja d’or” è già online, e si può consultare sul sito della manifestazione a questo link. A breve apriranno anche le prenotazioni.

«Bisogna guardare – commenta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, nel corso della presentazione di “Douja d’or” – all’autunno con voglia di ripartire e la “Douja d’Or” ci darà una mano. Quest’anno la Regione è riuscita a garantire un impegno economico più importante del passato perché siamo consapevoli che sarà un grande evento, e che verrà ricordato a lungo. Per questi motivi abbiamo voluto buttato il cuore oltre l’ostacolo con consapevolezza e serietà, certi che l’economia del Piemonte vada sostenuta»

Alla presentazione del programma, che si è tenuta a palazzo del Michelerio di Asti, erano presenti anche il vicepresidente e gli assessori al Turismo e all’Agricoltura della Regione Piemonte.