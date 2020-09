Ambulatorio diretto per i tamponi ma solo per studenti e personale scolastico

Per i bambini e i ragazzi in età scolare che presentano sintomi che possono far sospettare un’infezione da nuovo coronavirus è possibile rivolgersi all’ambulatorio tamponi dell’Ospedale di Circolo di Varese, situato nella palazzina che si affaccia su viale Borri all’altezza del civico 57.



L’accesso diretto è possibile solo per i bambini, gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e il personale scolastico docente e non docente, e solo nella fascia oraria dalle 9.00 alle 13.00.

All’arrivo bisognerà consegnare il modulo di autocertificazione già compilato dai genitori o dal ragazzo maggiorenne in cui si dichiara la presenza dei sintomi che rendono necessaria l’esecuzione del tampone.

Il modulo può essere reperito online sul sito di Regione Lombardia, al link: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19

L’esito dell’analisi sarà caricato entro le ore 23.00 dello stesso giorno sul Fascicolo Sanitario Elettronico e lì sarà immediatamente consultabile dai genitori e dal Medico di Medicina Generale e dal Pediatra di Libera Scelta.