Il coronavirus torna a bussare alle porte del Comune di Busto Arsizio, in 6 in quarantena

Un caso di contagio all’interno di palazzo Gilardoni ha fatto scattare la quarantena per i dipendenti dell’ufficio informatica. In tutto sono 6 i colleghi del contagiato che sono dovuti rimanere a casa. La vicenda è emersa nella giornata di ieri, lunedì.

L’amministrazione comunale ha preso, dunque, tutte le precauzioni del caso non appena è stato comunicato il nuovo caso positivo da parte di Ats Insubria. Si continua, inoltre, a risalire ai contatti del dipendente negli ultimi giorni per circoscrivere ancora di più il possibile focolaio. Dalle settimane del lockdown non si segnalavano casi di coronavirus tra gli oltre 400 dipendenti del Comune di Busto Arsizio.