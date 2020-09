La quiete prima della tempesta. Come sarà il giorno prima delle elezioni

Dopo una campagna infinita e una tornata elettorale finalmente alle porte dopo un lungo rinvio, domenica Somma Lombardo va al voto. Oggi, venerdì, è l’ultimo giorno in cui poter ufficialmente rivolgersi ai cittadini per portare il proprio programma, le proposte e la propria idea sul futuro della città. Cosa faranno i tre candidati sindaci?

Bellaria: “Sarò sindaco fino all’ultimo”

Il sindaco uscente sarà in Comune, «per vedere se sarà tutto a posto con i seggi, per alcuni appuntamenti con i cittadini, per fare il sindaco fino all’ultimo. Sarò operativo tutto il giorno; sarà una vigilia un po’ strana, ma va bene così. C’è da lavorare per garantire che il voto dei cittadini avvenga nella maniera più sicura possibile. E poi la sera spazio alla famiglia».

Barcaro: “A Curiglia per montare il ponte Bailey con i genieri di Samarate”

Giornata di lavoro anche per il candidato della Lega, che in qualità di consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile sarà a nord di Varese per montare il ponte che porrebbe fine all’isolamento di Curiglia con Monteviasco. Si tratta di un manufatto in metallo, che può essere montato in un paio di giorni. «Porteremo su i materiali questa sera – spiega Barcaro – e domani inizieremo a montare il ponte. Sarà pedonale; speravamo di renderlo anche carrabile ma non è possibile. I cittadini erano preoccupati, ma i tempi tecnici sono quelli».

Domenica sarà invece a Mezzana, nel suo seggio, come rappresentante di lista: «Spero non ci saranno polemiche perché un candidato sindaco è rappresentante di lista. Non penso ci sia alcun problema».

Scidurlo: “Mi dedicherò a mio figlio e al calcio”

Diverso il sabato della candidata di Fratelli d’Italia, che dopo una conclusione di campagna al fotofinish (è prevista una diretta Facebook alle 23:50) farà la mamma: «Mi dedicherò a mio figlio; lo aiuterò a fare i compiti e poi lo porto a calcio. Gioca alla Sommese; non hanno ancora iniziato il campionato perché sono piccolini, lui ha otto anni. Sono contenta, perché in queste settimane frenetiche ho avuto poco tempo per la famiglia».