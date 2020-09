Nasce “The International Academy”, la nuova realtà di Acof

La Cooperativa Sociale ACOF Olga Fiorini di Busto Arsizio in questa fase così delicata si è impegnata a programmare e progettare il futuro dei suoi studenti creando una realtà unica, “The International Academy”, per garantire loro un percorso di eccellente ed indiscutibile qualità. Il nuovo Istituto sarà infatti composto dalle realtà già esistenti da diversi anni e che offrono una didattica interculturale, internazionale ed innovativa: la scuola materna English School, la English Primary School, la CLIL English Middle School ed il Liceo Internazionale per l’Innovazione.

Le diverse realtà potranno quindi crescere ulteriormente e sviluppare un progetto coordinato ed integrato offrendo agli studenti un percorso formativo a partire dai 3 anni con la scuola materna fino ai 18 anni con il Liceo quadriennale.

La scuola materna English School proseguirà sotto la direzione della Dott.ssa Valentina Bottini, mentre Primary School, Middle School e Liceo Internazionale avranno un unico Coordinatore Didattico, la Dott.ssa Laura Papini, al fine di garantire continuità tra i diversi livelli.

“Il nostro obiettivo è quello di fornire una preparazione di eccellenza attraverso una didattica interdisciplinare ed innovativa e un potenziamento delle competenze linguistiche. È per me fondamentale garantire la serenità di ogni singolo studente collaborando costantemente con le famiglie. Siamo orgogliosi di essere riusciti ad iniziare l’anno scolastico garantendo tutte le lezioni in presenza, senza necessità di ricorrere alla didattica a distanza. Le dimensioni delle aule sono tali da permettere agli studenti di frequentare le lezioni senza indossare la mascherina e rispettando i protocolli anti-Covid” dichiara Laura Papini.

La scuola materna ha già cominciato le lezioni il 7 settembre, il Liceo internazionale il giorno 9 settembre mentre, la Primary e la Middle saranno sui banchi a partire dal giorno 14. In questi ultimi anni le singole realtà dell’Istituto si sono distinte tra le offerte formative del nostro territorio come scuole del futuro e innovative.

Il Liceo Internazionale quadriennale si uniforma ai modelli di istruzione europei e permette di conseguire il diploma a 18 anni. Gli studenti frequentano un biennio comune e, al termine del secondo anno, scelgono uno dei quattro possibili indirizzi di studi che permetterà loro di conseguire alla fine del quarto anno il diploma di maturità scientifica, scienze applicate, linguistica o scienze umane.