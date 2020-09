È Tiziana Lippiello la nuova rettrice della Ca’ Foscari

L’Università Ca’ Foscari ha scelto ieri, mercoledì 16 settembre, il proprio rettore che per la prima volta nella sua storia è una donna, Tiziana Lippiello che diventerà così il 23° Rettore dell’ateneo veneziano. È stata eletta con 381 voti contro i 322 ottenuti dalla sfidante Monica Billio alla terza votazione. Guiderà l’ateneo per i prossimi 6 anni e non sarà ulteriormente rieleggibile.

Tiziana Lippiello è Professore ordinario di Lingua cinese classica, Storia della filosofia e delle religioni della Cina presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea. Dal 2014 è Prorettrice vicaria con delega alle relazioni con l’Asia (2014-2017) e alle Relazioni Internazionali (2017-2020). È stata Direttrice del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dal 2011 al 2014 e Direttrice del Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale dal 2009 al 2011. È stata componente del Senato Accademico dal 2006 al 2009 e Delegato del Rettore per le relazioni con le Istituzioni Internazionali a Venezia dal 2008 al 2011. È stata membro del Consiglio d’Amministrazione della Venice International University dal 2006 al 2011; dal 2015 è Coordinatrice del Double Degree on “Chinese studies” (LICSAAM) con Capital Normal University Beijing e del Double Degree on “Teaching Chinese as a Foreign Language” con Capital Normal University Beijing. È Coordinatrice del Progetto finanziato da ANVUR RobinBA, “The role of books in non bibliometric areas”. È stata membro del Consiglio scientifico del Collegio Internazionale Ca’ Foscari dal 2015 al 2018 e componente del gruppo di lavoro ANVUR per la valutazione delle riviste di area 10 dal 2013 al 2014.