Trasporti scolastici, gli orari gli autobus di Amsc a Gallarate

Un po’ in extremis visto l’avvio delle scuole superiori previsto da lunedì, Amsc pubblica oggi gli orari delle corse bis scolastiche, che collegano la stazione Fs (e l’autostazione servita da Stie e altre aziende) con i principali poli scolastici cittadini, vale a dire Licei di viale dei Tigli, sedi Isis Ponti, Is Gadda-Rosselli.

“Le tabelle con le relative variazioni saranno disponibili a partire dal tardo pomeriggio odierno [venerdì 11 settembre, ndr] nella sezione trasporti del sito www.amsc.it“, informa l’azienda comunale.

Il piano è stato studiato e concordato tra le aziende di trasporti e la dirigenza degli istituti. «Dovremmo riuscire a superare questa fase critica senza grossi problemi» ci ha detto nei giorni scorsi Francesco Servidio, direttore di esercizio del settore trasporti di Amsc, alle prese con gli ultimi accordi sindacali necessari per definire il piano di corse.

Amsc impiegherà tredici vetture per assicurare il servizio. Sulla base delle linee guida del Ministero dei Trasporti gli autobus non possono operare a piena capacità, possono arrivare solo all’80% della capienza: una riduzione sostanziale, visto che spesso – negli anni passati – viaggiavano stracarichi. Di base, la risposta fondamentale concertata da aziende di trasporto e scuole è stata l’idea degli orari di entrata e uscita scaglionati, con un range ampio per permettere agli autobus di effettuare il “giro”, cioè di tornare a coprire la tratta con una seconda corsa (ad esempio un “pullman” che fa Stazione-Licei, torna in stazione ed effettua una seconda corsa Stazione-Licei).