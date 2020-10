“Canestri di storia” su Instagram: Cremona – Varese

Quarto appuntamento con il grande basket italiano e di conseguenza con la nostra rubrica “Canestri di Storia”: in occasione della trasferta di sabato 17 ottobre della Openjobmetis a Cremona, ripercorriamo con tre immagini la storia dei confronti diretti tra la Pallacanestro Varese e la Guerino Vanoli Basket. Le fotografie sono disponibili sul nostro profilo Instagram ufficiale a cui potete accedere CLICCANDO QUI.

Cremona-Varese non è una sfida propriamente storica – specie se rapportata a quelle recenti con Fortitudo e Cantù o a quella della prossima settimana con la Virtus Bologna – però nell’ultimo decennio (abbondante) è stato un incrocio costante, talvolta anche rovente, tra i biancorossi e la formazione padana che nel frattempo ha portato nel capoluogo la sede che originariamente era a Soresina e ha cambiato nome da “Gruppo Triboldi” alla denominazione attuale.

I testimonial della nostra storia sono quindi i seguenti: nella prima foto è immortalato Randy Childress, l’esperto playmaker americano (oggi allenatore al college di Wake Forrest ma a suo tempo 19a scelta NBA) che guidò la allora Cimberio al ritorno in A1 nella stagione 2008-09. Quell’anno il testa a testa per la promozione diretta riguardò anche Cremona oltre che Veroli ma alla fine furono proprio i biancorossi di Pillastrini a spuntarla: la foto (di Marco Guariglia) è riferita alla partita di andata quando Varese batté i rivali con un netto 65-49. Al ritorno la Cimberio venne beffata (non senza polemiche per l’arbitraggio) e dovette rimandare la festa-promozione di una settimana; anche Cremona (nella foto si intravede Mbemba) comunque salì in A1 attraverso i playoff.

La seconda immagine che abbiamo scelto immortala una classica azione di avvicinamento al ferro di Christian Eyenga, la potente ala congolese transitata per due volte da Varese e oggi in Spagna al Fuenlabrada. La fotografia è stata scattata (da Simone Raso) in occasione del convincente successo per 86-82 ottenuto dalla Openjobmetis nel marzo 2015. Contro Eyenga – che quel giorno segnò 23 punti e fu il bomber della gara – l’azzurro Luca Vitali, in forza alla Vanoli. Il successo permise alla Openjobmetis allenata da Attilio Caja (subentrato a Pozzecco) di allontanarsi dalle zone bollenti della classifica.

Infine uno scatto più recente, contenuto nel prezioso archivio della Pallacanestro Varese che collabora con noi per questa rubrica. Qui siamo in campo neutro, a Firenze, in occasione delle Final Eight di Coppa Italia 2019: Cremona ricorda sicuramente con piacere quella competizione visto che la vinse a sorpresa. Il cammino della Vanoli iniziò nei quarti contro Varese: abbiamo scelto questa foto perché il “nostro” Michele Ruzzier in quella giornata era il play avversario della Openjobmetis. Qui lo vediamo a contrastare l’ala forte biancorossa Dominique Archie.

CANESTRI DI STORIA – La rubrica in collaborazione con Pallacanestro Varese