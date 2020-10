Monti: “ Dal consigliere Astuti campagne demagogiche contro l’ospedale”

«Astuti attacca in continuazione senza capire cosa stia realmente succedendo. Il personale sanitario sta lavorando giorno e notte in questi giorni di recrudescenza del virus ma il Partito Democratico preferisce fare campagne demagogiche piuttosto che collaborare, ignorando totalmente la situazione emergenziale che stiamo attraversando. Le informazioni date dal consigliere, visto la loro tendenziosità, rischiano di ingenerare panico tra la popolazione. Non capisco questa smania da sovraesposizione mediatica che sta perseguitando l’esponente del PD nell’ultimo periodo, specialmente se consideriamo che proprio lui non perdeva occasione per criticare la presenza dell’Assessore Gallera alle conferenze stampa di marzo e aprile. La smetta con polemiche anacronistiche».

Così Emanuele Monti, consigliere leghista al Pirellone e Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali che, nella questione del presunto spostamento di personale del presidio di Gallarate, aggiunge: «Il reparto non è sospeso per mancanza di personale ma per precauzione vista la presenza di positivi e sarà prontamente riaperto appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno e dopo la sanificazione».