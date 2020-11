Coronavirus, Tilo cancellerà 18 treni tra Varese e Malpensa

A seguito dell’evolversi della situazione legata alla diffusione del Coronavirus, dal 9 novembre 2020 TILO ridurrà i propri servizi S50 in territorio italiano tra Varese e Malpensa.

Quindi sulla linea S50 (Bellinzona – Lugano – Mendrisio – Varese – Malpensa) sono previste le seguenti limitazioni nel tratto tra Varese e Malpensa T2.

Nello specifico vengono soppressi i collegamenti in partenza da Varese alle ore 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 e 22.00 e in direzione opposta vengono soppressi i collegamenti in partenza da Malpensa T2 alle ore: 7.13, 9.13, 11.13, 13.13, 15.13, 17.13, 19.13, 21.13 e 23.13.

Restano in vigore le misure di protezione per i trasporti pubblici previste delle autorità svizzere e italiane in base al territorio nazionale di riferimento.

Alla pagina web www.tilo.ch/coronavirus sono disponibili tutte le informazioni relative alle regole di protezione da rispettare sui trasporti pubblici, sia in territorio svizzero che italiano.