Tradate: una serata sui misteri delle galassie

Dopo il grande successo della serata online di Lunedì 16 Novembre, quando Sara Faggi, in diretta dal Goddard Space Center della NASA, nel Maryland, ha parlato dei suoi studi sulle comete alla presenza (ovviamente virtuale) di circa 600 ascoltatori, il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese prosegue con le sue conferenze quindicinali ONLINE.

Lunedì 30 Novembre 2020, alle 21, con un’altra serata di grande richiamo, questa volta dedicata ai misteri delle galassie. Relatore sarà Stefano Zibetti, uno dei massimi esperti del campo, che direttamente da Firenze, Osservatorio di Arcetri parlerà sul tema: LA VITA MISTERIOSA DELLE GALASSIE. Dopo essersi laureato con lode nel 2001 con uno studio sulle galassie ellittiche nane (andando, tra l’altro a fare osservazioni dirette -cosa molto rara per un laureando- al telescopio TNG da 3,5 metri di La Palma alle Canarie) ed aver acquisito il dottorato in Astronomia nel 2004, a Monaco in Germania all’ Università Ludwig, Zibetti ha lavorato fino al 2011 prima al famoso Max- Planck Institute di Monaco e poi al Niels Bohr Institute di Copenhagen. Dal 2012 fa parte dello staff dell’ Osservatorio di Arcetri a Firenze e dal 2017 tiene anche un corso all’ Università di Firenze sulla fisica delle galassie.

Nel 2014 gli è stato dedicato l’ asteroide 174365 per i suoi studi sulle galassie nane. Zibetti quindi è uno dei massimi esperti italiani sugli oggetti principali che popolano l’Universo, vale a dire le galassie che si dividono in spirali (68%), ellittiche (29%) essendo il resto costituito da irregolari. Uno dei problemi fondamentali è capire come queste strutture si siano formate dal materiale emerso dal Big Bang di 13,7 miliardi di anni fa. L’idea dominante è che a far condensare la materia primordiale sia stata la misteriosa ‘materia oscura’ cosiddetta in quanto invisibile e soggetta solo alla gravità, e forse per questo mai finora osservata direttamente. Ma questo processo esige dei tempi ben precisi e quindi è un vero enigma la recente scoperta di galassie già ben strutturate, pur essendo nate poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Senza contare il caso di galassie nane apparentemente senza materia oscura, oppure di galassie costituite quasi interamente da materia oscura. Una serata insomma dedicata alle scoperte recenti e ai tanti misteri ancora aperti su questi affascinanti oggetti e sulla fisica che governa la loro evoluzione, che sarà come sempre liberamente accessibile ONLINE dal sito del GAT.