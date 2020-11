Valencia pista “amica”? La speranza del team MV Agusta Forward

Lo scorso anno il Circuito Ricardo Tormo che ha sede nei pressi di Valencia (è ben visibile dall’aereo quando si decolla dalla città spagnola) regalò un weekend meraviglioso al Team Forward, alla MV Agusta e a Stefano Manzi che fin dalla prima sessione di prove girò a livello dei migliori e che in gara sfiorò il podio chiudendo al quarto posto, miglior risultato dal ritorno della Casa varesina nel motomondiale.

In questo 2020, complice la pandemia, le gare in programma a Valencia sono ben due in due settimane: si comincia con il GP d’Europa di domenica 8 e si prosegue con il GP della Comunità Valenciana sette giorni dopo, rispettivamente terz’ultimo e penultimo appuntamento iridiato del campionato. L’occasione buona quindi per le MV Agusta Forward di farsi vedere un po’ più avanti nel gruppo della Moto2, se le indicazioni di un anno fa saranno confermate.

Le F2, affidate allo stesso Manzi e a Simone Corsi vanno a punti con regolarità (7 gare consecutive con almeno un pilota tra i primi 15) ma non riescono a stabilirsi in una zona più alta di classifica anche per via di una competitività molto alta tra molti dei team impegnati nella classe di mezzo del mondiale. Sono infatti già sei i piloti in grado di vincere almeno una gara, 11 quelli saliti sul podio e la lotta per il titolo è ancora aperta con almeno tre pretendenti, Sam Lowes, Enea Bastianini e Luca Marini, tutti su Kalex.

Manzi e Corsi sono chiamati a lasciare un segno, con il pilota romano ancora alla ricerca di una moto per la stagione ventura che è apparso in buona forma nelle gare precedenti; il riminese invece si accaserà al Team Pons ma a Valencia può ugualmente fare bene per migliorare una graduatoria generale che lo vede, forse, più indietro del previsto (21°) e per riscattare la sfortunata uscita di scena nell’ultimo giro di Aragon. La gara iridata delle Moto2 è in programma domenica a partire dalle ore 12,20.