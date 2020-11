Verso l’avvento: il weekend dei bambini tra libri, racconti e laboratori

L’ultimo fine settimana del mese, dal 27 al 29 novembre porta con sé temperature più rigide e lancia i bambini verso l’avvento, in attesa del Natale. Questo è anche l’ultimo weekend utile per partecipare a #ioleggoperché, una maratona di solidarietà per donare libri alle biblioteche scolastiche, complici le librerie e gli editori, pronti a moltiplicare anche quest’anno le donazioni dei cittadini.

Limitati gli spostamenti qui in zona rossa, ma consentite anche ai bambini piccole attività all’aria aperta (purché nelle immediate vicinanze di casa e con tutte le precauzioni anti contagio) cui altenarre iniziative proposte via web da biblioteche e associazioni del territorio, tra arte, laboratori e spettacoli, da condividere insieme, genitori e figli.

Molte iniziative sono gratuite ma spesso è necessaria la prenotazione.

SPETTACOLI

Busto Arsizio: i ragazzi della media Schweitzer rendono omaggio a Sepulveda con uno speciale audiolibro ispirato alla “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” che sarà presentato venerdì 27 novembre alle ore 16 al Libraccio per il contest di #ioleggoperché > L’articolo

Varese: tra i film proposti per l’ultimo weekend di novembre dalla sala cinematografica virtuale di Filmstudio90 c’è anche “I racconti di Parvana”, originale animazione prodotta da Angelina Jolie che racconta la bellezza dell’Afghanistan attraverso l’avventura di una bambina alla ricerca del padre che cerca di proteggerne i diritti contro il regime > Scopri di più

Arona: dal “Giro del mondo in ottanta esperimenti” ai tradizionali lavoretti di Natale, a partire da sabato 21 novembre fino al 19 dicembre la biblioteca Carlo Torelli propone attività via web dedicate ai bambini. Si comincia sabato mattina da “Coccolo” per i più piccini > Scopri di più

Busto Arsizio: dopo il successo di settimana scorsa torna anche questa domenica domenica “Una favola al citofono” l’iniziativa a domicilio proposta gratuitamente dagli educatori della cooperativa “Il villaggio in città” per i bimbi in quarantena > Scopri i dettagli

Varese: è partita la seconda stagione di “Lily e Adam”, la prima webserie teatrale per bambini ideata da Karakorum teatro. In calendario altre 10 puntate interattive alla scoperta di un tesoro nascosto nei musei della città. Gli eventi saranno ospitati su piattaforma Zoom e sono rivolti a bambini indicativamente dai 3 ai 7 anni, e alle loro famiglie, il mercoledì sera alle ore 18.30, 20 o 20.45 a partire dal 18 novembre. Partecipazione gratuita ma posti limitati > Come partecipare

Besozzo: la nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. Per ora ne abbiamo pubblicate tre al link Favole di storia dell’arte per bambini. L’ultima, due giorni, si intitola “Gli amici del signor Van Gogh” ed è dedicata al grande pittore olandese > Scopri di più

Vedano Olona: disponibili su Youtube le storie del “Binomio suonato” inventate dalla scrittrice Giuditta Campello e dal chitarrista Claudio Cornelli a partire da due parole a caso, proprio come suggerito dal Binomio fantastico di Gianni Rodari cui si ispira l’iniziativa diventata anche un progetto per le scuole > Scopri di più

Varese: si intitola “Oggi Nino non ha fame” il primo racconto pubblicato su “Nino sono io”, il nuovo blog su bambini e alimentazione promosso dalla nutrizionista Laura Sciacca assieme allo psicologo Manuel Benedusi e alla scrittrice Federica Marta Puglisi come punto di riferimento per tutte le famiglie che combattono battaglie quotidiane a tavola con i figli > L’iniziativa

LABORATORI

Calendari dell’avvento: che ne dite genitori di dedicare questo weekend a preparare dei calendari dell’avvento con i vostri bambini? Vi proponiamo dieci idee da realizzare assieme ai bambini con materiali di recupero o poco di più descritte in questo articolo di GreenMe

Gallarate: sono dedicati allo spazio, tra Leggerezza e Molteplicità i nuovi LabInside proposti dal MA*GA. Laboratori d’arte contemporanea gratuitamente a disposizione di famiglie e scuole, da realizzare in casa o a scuola con materiali semplici, e ispirati alle opere della collazione > Leggi qui

Busto Arsizio: laboratori creativi Giocolab e tour virtuali in compagnia di simpatici personaggi in “Izi Missione Museo” il nuovo percorso interattivo per bambini dei Musei civici di Busto che svela in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile > Tutti i dettagli

Parco del Ticino: parte il progetto #inlineacolParcoTicino con una serie di video ambientali per bambini e ragazzi (e le loro insegnanti) per prepararsi a una gita sulle sponde del fiume “quando si potrà” > Scopri di più

Saronno: il Centro biodiversità del Parco Lura continua a proporre attività per scuole e bambini sui social > Leggi qui

Orino: tempo di decorazioni natalizie in paese grazie a un gruppo di residenti che propone gratuitamente sagome in ferro di pacchi regalo e lucine colorate per creare e personalizzare luminose decorazioni a tema in vista dell’accensione del Natale l’8 dicembre > Come partecipare

LIBRI

Malnate: è in programma per sabato mattina alla ore 10.30 una nuova lettura ad alta voce per bambini promossa dalla Biblioteca di Malnate via web. Partecipazione gratuita ma prenotazione obbligatoria > Come partecipare

Mamma scegliamo un libro?: dedicata ai calendari dell’avvento fatti di storie ed emozioni di carta che si trovano in libreria la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini: dal Natale a Hogwards alle avventure matte di Babbo Natale attorno al mondo, passando per le favole tradizionali svedesi su Santa Lucia, una per ogni sera fino alla notte della vigilia > Scopri di più

Pinocchio: le maestre di tutta Italia (tra cui anche un’insegnante della primaria di Lozza) leggono Pinocchio in un video collettivo > L’iniziativa

Letture ad alta voce: la passione per la lettura cresce con i bambini e l’associazione Nati per leggere propone ai genitori un percorso in 8 tappe per sostenerla in ogni età, e condividere insieme momenti speciali, dalle ninna nanne alle favole > Leggi di più

MAMMA E PAPÀ

Verbania: i Coordinamenti Nati per Leggere VCO e Ovest Ticino hanno organizzato per la serata di sabato 28 novembre un incontro online dal titolo “Bambini e touchscreen: cosa dobbiamo sapere sull’uso delle tecnologie digitali nella prima infanzia” con l’intervento di esperti dell’età evolutiva > Come partecipare

Varese: è rivolto a genitori e insegnanti il documentario intitolato “Il bambino è il maestro” dedicato a Maria Montessori e alla sua pedagogia proposto dalla sala virtuale di Filmstudio90 > Leggi qui

Tempo per sé: ai genitori che scelgono di dedicarsi qualche momento per sé proponiamo eventi culturali, gite virtuali e letture > Tutte le iniziative