Freddo weekend tra concerti, mostre e presentazioni rigorosamente online

E’ un altro weekend da zona rossa che possiamo riempire con le proposte digitali tra musica, arte e shopping da Black Friday.

METEO

PREVISIONI – Freddo e sole nel fine settimana, in arrivo le nuvole la prossima settimana. L’alta pressione che ha stazionato lungamente sull’Europa nel mese di novembre e si ritira definitivamente nel fine settimana determinando un cambiamento del tempo – Leggi l’articolo

MUSICA

VARESE – Varese Virtual Choir, ultimo atto. Sabato, in diretta live streaming la presentazione del brano vincitore di Varese Virtual Choir, sezione Classica, da un progetto Solevoci – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – La cultura si sposta on line. Musica e teatro in streaming da Busto Arsizio. I concerti della domenica mattina dell’associazione Rossini e quelli di Musikademia ma anche “Il fu Mattia Pascal” saranno trasmessi in streaming. Il calendario – Leggi l’articolo

MILANO – Al via, in diretta streaming, l’edizione 2020 di Electroclassic festival. Da domenica 22 al 29 novembre torna Electroclassic Festival, otto appuntamenti in diretta streaming con artisti e ricercatori di fama internazionale – Leggi l’articolo

CINEMA E TELEVISIONE

VARESE- Da Parvana alla Montessori: proposte di cinema per bambini e genitori. Tra i titoli proposti per l’ultimo weekend di novembre dalla sala cinematografica virtuale di Filmstudio90 anche un’animazione e un documentario – Leggi l’articolo

TELEVISIONE – Ritorna Grey’s Anatomy, e racconta il Covid. Dopo lo stop dato dall’arrivo della pandemia, è tornata martedì sera su Fox Grey’s Anatomy, la popolare serie televisiva – Leggi l’articolo

LIBRI

CASCIAGO – LUGANO – “Boccaccio 2020”, prof e alunni insieme per una raccolta di novelle scritte in piena pandemia. La nuova opera di Alberto Introini, docente di Italiano e Storia all’Istituto Elvetico di Lugano, in Svizzera, è stata pensata e realizzata insieme ai suoi alunni: “Boccaccio è stato l’autore giusto nel momento giusto” – Leggi l’articolo

LIBRI . Al motto di “un libro unisce sempre” torna #ioleggoperché. Dal 21 al 29 novembre la manifestazione moltiplica le donazioni di libri alle biblioteche scolastiche. Nel Varesotto partecipano quasi 200 scuole e 30 librerie – Leggi l’articolo

ARTE

GALLARATE – Visibilità: appuntamento in diretta su Facebook con il Museo Maga. Alessandro Castiglioni leggerà e interpreterà le lezioni americane di Calvino. Domenica 29 novembre alle 17.30 – Leggi l’articolo

MILANO – Incontri, arte e corsi: il Museo diocesano è attivo e “aperto” online. Il museo milanese chiude al pubblico fino al 3 dicembre per lke norme anti Covius, ma continua ad offrire proposte di grande interesse e spessore sui i propri canali digitali – Leggi l’articolo

NOVARA – Visita on line alla mostra sul divisionismo insieme alla curatrice Annie-Paule Quinsac. La mostra al Castello Visconteo Sforzesco di Novara è visitabile virtualmente in u viaggio tra meravigliosi capolavori – Leggi l’articolo

MILANO – Museo Poldi Pezzoli: le attività online del weekend. Visita guidata online in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi e attività per bambini – Leggi l’articolo

EVENTI

TECNOLOGIA – Black Friday di Amazon: le migliori offerte tecnologiche. Termina venerdì sera, 27 novembre, il Black Friday di Amazon, la giornata di grandi sconti che segue il giorno del ringraziamento. Ecco una selezione tecnologica delle offerte – Leggi l’articolo

TEATRO – “… e non vissero felici e contenti”. Betty Colombo recita per la giornata contro la violenza alle donne. L’appuntamento è per il 28 novembre sul canale Youtube del sistema Bibliotecario dei Laghi – Leggi l’articolo

ARCISATE – Caldo, colorato e solidale: 3500 “mattonelle” di lana per il Natale di Arcisate. Sabato 28 novembre alle 18,30 in diretta Facebook sulla pagina “Magia del Natale ad Arcisate” l’inaugurazione del grande albero realizzato da 70 volontari, simbolo dell’unione della comunità – Leggi l’articolo

CHALLANGE

VARESE – La scena di un film in una foto, il contest fotografico di Fimstudio’90. Per celebrare i suoi trent’anni di attività, l’associazione nata il 5 dicembre del 1990, ha deciso di promuovere anche un contest fotografico – Leggi l’articolo

VARESE – “Amici delle Sempiterne“, cibo e passione per domare la quotidianità. La neonata associazione propone due “challenge“ su Instagram e Facebook. I temi? Il cibo, e un dono natalizio – Leggi l’articolo

FITNESS

UTILITÀ – Palestre chiuse: 7 consigli per allenarsi da casa e restare in forma. È dura tenersi in forma, tra ritmi frenetici della vita di tutti i giorni e lo stress che questa procura – Leggi l’articolo