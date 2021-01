Approvato il progetto esecutivo del palaghiaccio

E’ stato pubblicato questa mattina il documento che approva il progetto esecutivo per la riqualificazione del Palaghiaccio, presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato la concessione relativa a lavori e servizi della struttura di via Albani, e la cui spesa era stata stimata in complessivi 11.426.878,02 euro.

Nello stesso documento che rende pubblica l’accettazione, si precisa inoltre che le somme di 18.909.125,56 euro per canone di disponibilità ed 1.999.800,20 euro a titolo di contributo (da parte del Coni) in conto costruzione sono già state impegnate fin dall’agosto scorso.

COSA PREVEDE IL PROGETTO

Il progetto prevede la riqualificazione funzionale e statica del Palazzo del Ghiaccio di via Albani, in due distinti interventi: il primo è di sostituzione dell’intero involucro, comprensivo della rimozione del manto di copertura, della rimozione completa della struttura principale e secondaria e sostituzione con un nuovo sistema similare in legno lamellare identico nella geometria. L’intervento comprende inoltre la sostituzione completa di tutte le parti finestrate, con nuove facciate vetrate ad elevata performance energetica e il potenziamento delle parti opache con sistemi a cappotto. Il secondo intervento è invece quello di riorganizzazione dei layout interni che prevede l’ampliamento dell’edificio verso sud, la riorganizzazione dei sistemi di risalita e delle distribuzioni in generale, la revisione di tutti gli spazi aperti al pubblico ma anche di servizio, il restyling del Palaghiaccio e il rifacimento di tutti gli impianti. In particolare, l’intervento di revisione dei layout prevede la realizzazione di una bussola esterna, la biglietteria come nodo di smistamento dei diversi flussi, la realizzazione di un ampliamento verso sud della zona piscine, l’ ammodernamento della zona ghiaccio, la realizzazione di un nuovo corpo scale dotato di ascensore presso l’ingresso principale, la riorganizzazione della zona Bar, la riorganizzazione della palestra fitness, la realizzazione di un nuovo parcheggio presso gli spazi esterni.

Dall’avvio dei lavori è prevista la loro conclusione nell’arco di 18 mesi.