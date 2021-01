Bulleri: “Ragazzi splendidi, ma la benzina è finita”

BULLERI 1 – «Risultato che ci penalizza in maniera forte, anche troppo per certi aspetti. I ragazzi hanno fatto un ottimo sforzo per 30-35 minuti giocando ad armi pari. Per me è inevitabile tornare ad affrontare l’argomento che purtroppo è d’attualità a Varese: non facciamo un 5 vs 5 dal primo di gennaio, gli allenamenti durano 25, 30 minuti. Chiaro che a un certo punto la benzina finisce».

BULLERI 2 – «Cantù ha fatto la sua partita e sicuramente ha meritato di vincere, noi abbiamo giocato in 8, ragazzi splendidi ed eccezionali. Stasera l’energia è finita, come è finita mercoledì a Trieste. Peccato perché sono state due partite simili, non sono mancate desiderio, audacia e ardore, tuttavia ciò non è bastato per vincere. Spero il prima possibile di avere a disposizione tutti e 10 i giocatori per ricominciare a costruire la squadra a livello di allenamento, quello che ad oggi fondamentalmente ci manca».

BULLERI 3 – «Egbunu? Giocatore da dimensioni e qualità atletiche importanti, lo abbiamo preso perché abbiamo delle idee di un certo tipo di fisicità e presenza dentro l’area che ci auguriamo possa darci. Difesa a zona? Francamente vorrei utilizzarla il meno possibile. Prima di queste ultime due partite abbiamo giocato pochissimo a zona ma in questo momento provo a difendere la condizione atletica dei giocatori al meglio possibile, cercando di alternare (i sistemi, ndr). La coperta è corta e da qualche parte ci scopriamo. La difesa a zona sarà comunque un elemento di riflessione ma oggi ne ho altri più importanti a cui pensare».

BULGHERONI – «Ho ricevuto questa mattina una telefonata molto gradevole dal presidente di Sassari, Stefano Sardara, una chiamata che mi ha aperto il cuore. Sardara mi ha spiegato di non essere contrario al blocco delle retrocessioni ricordando che se quest’anno il rischio tocca alcune società storiche come Varese, Cantù o Fortitudo, un domani potrebbe riguardare anche chi oggi sta meglio. Secondo Stefano, questo è un momento nel quale Legabasket deve dimostrarsi unita».

BUCCHI 1 – «Vittoria che volevamo e importante per la classifica. Devo però essere sincero e dire che c’è ancora tanto lavoro da fare, tanti errori da correggere. Dobbiamo essere più coesi, i ragazzi ci hanno provato ed è importante che ci sia disponibilità da parte loro per lavorare e ascoltare».

BUCCHI 2 – «Il tempo e il lavoro ci daranno i risultati che in questo momento possono permetterci di migliorare in diversi parti del campo, in attacco ma soprattutto in difesa. Procida? Gabriele non lo scopro certo io, sta facendo bene. Chi gioca bene e difende merita di stare in campo. In questo momento è importante che da parte sua ci sia l’atteggiamento volenteroso da ragazzo serio, come ha mostrato di essere. Ed è per questo che si è conquistato i minuti sul campo».

BUCCHI 3 – «Avevo chiesto alla squadra un “atteggiamento forte”: i ragazzi ci hanno provato e tutti hanno dato il massimo rispetto a quello che potevano dare. Dobbiamo essere più esigenti con noi stessi perché vogliamo fare dei passi in avanti: quello di oggi è un buon inizio, la vittoria ci permette infatti di lavorare con più serenità, ed è un inizio anche per migliorarci».