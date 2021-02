Cadavere di una donna trovato nel lago a Brusimpiano

La preoccupazione dei famigliari in serata: «Non è tornata a casa».

Le verifiche lampo con le telecamere di video sorveglianza che riprendono l’auto avvicinarsi al lago (immagine di repertorio).

E nel cuore della notte, passata l’una, la triste scoperta dei carabinieri della compagnia di Luino, stazione di Lavena Ponte Tresa che si erano portati all’altezza di Brusimpiano, trovando l’auto della donna di 68 anni trovata senza vita nelle acque del Ceresio.

Sull’accaduto non vi sono responsabilità di terzi, non ci sono dubbi per i militari che hanno ricostruito le ultime ore di vita della donna, uscita di casa in serata sembra per andare a trovare un parente a Cuasso, e mai più rientrata destando la preoccupazione dei congiunti.

Sul posto Areu ha inviato ambulanza (Sos Cunardo) e automedica.