Un rinforzo per il Varese: torna in biancorosso Andrea Repossi

Per la gara di domenica a Tortona mister Ezio Rossi avrà un’arma in più: si tratta di Andrea Repossi, attaccante classe 1996 che ha già vestito la maglia biancorossa nella stagione 2017-2018.

Da qualche giorno si è unito alla squadra negli allenamenti e mercoledì – in occasione della gara di campionato contro il Cheri – ha assistito alla partita dalla tribuna. Sarà un elemento che può dare molto al Varese, in termini di velocità in attacco e anche in zona gol.

Nella sua passata esperienza ai piedi del Sacro Monte giocò 17 gare segnando 3 gol, prima di decidere di fermarsi per una strana vicenda di mercato: la società aveva un accordo con il Carpi ma lui e il suo agente scelsero la Ternana, all’epoca in Serie B.

Alla fine andò proprio a Terni dove però giocò una sola partita. Seguì una parentesi a Catanzaro in Serie C con 12 presenze senza reti. Il rientro alla Ternana coincise con un infortunio.

Ora è pronto a rilanciarsi in biancorosso, dove vestirà la maglia numero 7. «Sono contento di essere arrivato in una piazza importante come Varese. Spero di poter dare il mio contributo alla squadra in questi mesi che abbiamo davanti», le prime parole dopo la firma.