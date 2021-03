Dante Alighieri e i suoi milioni di followers

Dante oggi probabilmente sarebbe una vera pop star. Dopo il successo della sua Commedia si dividerebbe tra una intervista con Daria Bignardi e una partecipazione televisiva per raccontare con ironia e schiettezza che cosa pensa dei politici, dei concittadini, della vita e dell’amore (i dantisti non ce ne vogliano).

Perché Durante (questo il suo vero nome) ovvero Dante per gli amici, era così. La fortuna del suo capolavoro fu immediata e lui, colto e ricco, scelse di dire la sua sempre, di non assecondare il potere, di raccontare in terzine (lo strumento di allora) ciò che pensava e piazzare a sua libera scelta papi, personaggi famosi, contemporanei, eroi mitologici tra Inferno, Purgatorio e Paradiso.

È colui che ci ha portato nell’Aldilà per farci capire l’Aldiquà, che ci ha ammonito e ricordato che «Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza». Insomma a 700 anni dalla morte Dante ha ancora milioni di followers in tutto il mondo che lo amano e lo ammirano.

Il 25 marzo è il Dantedì e in tutta Italia si organizzano iniziative, reading ed eventi a lui dedicati.

PERCHE’ PROPRIO IL 25 MARZO?

Non si conosce la date precisa della nascita di Dante avvenuta probabilmente tra maggio e giugno del 1265 mentre con certezza si sa che morì tra la notte del 13 e il 14 settembre 1321. Per ricordarlo si scelse la data del 25 marzo perché secondo i dantisti il Sommo Poeta cominciò il viaggio allegorico della Divina Commedia, come si coglie dagli “indizi” che lo stesso Dante ha lasciato tra i versi.

GLI EVENTI

SPECIALE MINISTERO DEI BENI CULTURALI- Dantedì, Franceschini: centinaia di eventi per la seconda edizione. Grande mobilitazione digitale nel nome di Dante – Leggi l’articolo

SPECIALE RAI CULTURA – In vista delle celebrazioni nel 2021 Rai Cultura propone una serie di contenuti dedicati alla vita e l’opera di Dante – Vai al sito

READING

VARESE – Dante chiama, Varese risponde: successo incredibile per l’iniziativa sulla Divina Commedia. Centinaia di cittadini hanno risposto alla chiamata per leggere integralmente l’opera – Leggi l’articolo

GALLARATE – Dantedì: reading teatrale di Sonia Grandis al Teatro delle Arti di Gallarate. Reading teatrali e riflessioni teologiche: tante le proposte del centro culturale Teatro delle Arti di Gallarate per il Dantedì – Leggi l’articolo

BISUSCHIO – All’Isis Valceresio 170 voci per la lettura integrale della Divina commedia. In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, studenti, docenti e dirigente dell’Istituto superiore leggono su Youtube l’intera opera – Leggi l’articolo

MARNATE – Marnate, il sindaco sceglie Dante per dare fiducia ai suoi concittadini. l sindaco Elisabetta Galli ha deciso di celebrare il Dantedì, la giornata dedicata al grande poeta, partendo da una sua citazione della Divina Commedia per infondere speranza ai cittadini – Leggi l’articolo

NOVARA – Omaggio a Dante, tutta la Divina Commedia su Rai Play. I 100 canti, interpretati con una voce e un sguardo al femminile, quello di Lucilla Giagnoni, direttrice artistica del Teatro Faraggiana di Novara – Leggi l’articolo

CULTURA – A Lugano una Divina commedia “svizzera” per celebrare il Dantedì. Il viaggio dantesco reinterpretato in quattro luoghi della Svizzera, e da lì riletto in prospettive e forme diverse. L’evento può essere seguito in streaming – Leggi l’articolo

ARTE E MUSICA

VARESE – Dante protagonista della 40^ rassegna d’arte “Penasca, un borgo da riscoprire”. All’interno della mostra collettiva in programma il 3 e 4 luglio anche uno spazio per i lavori degli studenti di San Fermo ispirati al sommo poeta – Leggi l’articolo

COMO– Paolo+Francesca, a Como il Dantedì è in musica. Le più belle liriche dell’Inferno dantesco sono musicate per voce soprano e per un ensemble orchestrale d’eccezione, la Celtic Harp Orchestra – Leggi l’articolo

INCONTRI

VARESE – Perché si insegna ancora Dante? Marta Morazzoni risponde all’Università dell’Insubria. La scrittrice dialoga con il professor Gianmarco Gaspari giovedì 25 marzo – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio celebra Dante Alighieri con quattro appuntamenti. Si inizia il 25 marzo, nel “Dantedì” istituito dal Consiglio dei Ministri, in diretta streaming con una lectio magistralis dal titolo “La Preghiera nella Divina Commedia” ma la celebrazione durerà fino a settembre – Leggi l’articolo

SARONNO – L’associazione La Rivincita celebra il Dantedì: incontro online con i prof Indelicato e Morelli. Il 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri: per l’occasione la neonata associazione culturale di Saronno terrà un incontro online su Facebook con due uomini di lettere, i professori Indelicato e Morelli – Leggi l’articolo

SCUOLA

POESIA – Dantedì: gli studenti delle elementari leggono la Divina Commedia. In occasione della giornata nazionale dedicata al sommo poeta, gli alunni della 5^A della primaria Pascoli leggono a distanza i versi più famosi della Divina Commedia – Leggi l’articolo

GALLARATE – Il piacere di leggere Dante al Gadda Rosselli. L’evento in streaming avrà come protagonista il libro di Aldo Cazzullo su Dante – Leggi l’articolo

SCUOLA – Dantedì, tra le iniziative apprezzate dal ministero la Graphicommedia del Falcone di Gallarate. Tra le iniziative,“La GraphiCommedia”, la rappresentazione di alcuni canti dell’Inferno realizzata da una classe dell’Istituto Tecnico G. Falcone di Gallarate – Leggi l’articolo

VARESE – “Il primo passo nella selva oscura”: Dante raccontato ai bambini. La libreria Potere ai bambini propone per giovedì 25 marzo alle 11 un incontro online per le scuole con Daniele Aristarco, Marco Somà e Simonetta Bitasi – Leggi l’articolo

LIBRI

GALLARATE – “Dante on air”, le biblioteche del Gallaratese celebrano il Dantedì con l’audiolibro di Vittorio Sermonti. Il Sistema Bibliotecario Panizzi aderisce all’iniziativa promossa dalla casa editrice Emons Libri & Audiolibri, in occasione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri – Leggi l’articolo