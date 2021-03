Zona arancione, a Cassano chiude nel weekend il parco della Magana

La Lombardia va in “arancione rinforzato” e a Cassano Magnago il Comune dispone anche misure ulteriori per il contenimento del contagio: quella più significativa è la chiusura del parco della Magana nei giorni festivi e prefestivi. In sostanza: i prossimi due weekend, al sabato e alla domenica.

Il provvedimento, informa il sindaco Nicola Poliseno, è stato attuato infatti «con un’ordinanza Comunale» valida «fino a domenica 14 marzo». Negli altri giorni della settimana rimarrà regolarmente aperto fino alle 20:00.

L’ordinanza prevede anche il divieto di ritrovi e «in aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: aree di sosta, piazzali, area mercato, viale delle rimembranze, ecc…)» e il «divieto di utilizzo delle panchine sul viale del cimitero e nel limitrofo campo da bocce», che viene prorogato in quanto già in vigore.ù

Infine è contingentato l’accesso a tutti gli uffici comunali: previo appuntamento e solo da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, al martedì anche dalle 15:30 alle 17:00.