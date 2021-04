Arriva il microcredito contro le povertà varesine

Un fondo per erogare microcredito ai varesini in difficoltà: è questa la sostanza dell’accordo tra Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Acsm Agam che mette in campo 82mila euro, 32mila dei quali faranno proprio da fondo di garanzia per questa attività di finanziamento, del tutto inedita in città.

Grazie al coinvolgimento della Fondazione Comunitaria del Varesotto, l’accordo quadro siglato da Fondazione Cariplo e da Acsm Agam porta risorse economiche per contrastare i diversi tipi di povertà – innanzitutto educativa, digitale e alimentare – emersi negli ultimi mesi con forza sempre maggiore.

82 MILA EURO I FONDI CONTRO LA POVERTA’ IN ARRIVO DALL’ACCORDO

Come anticipato, per il territorio di Varese i fondi stanziati sono pari a 82.000 euro: di questi, 50 mila andranno a sostenere le azioni di contrasto alle povertà già in essere sul territorio, mentre 32 mila saranno utilizzati per dare avvio al fondo di garanzia per il microcredito della città di Varese. ​

Con questo stanziamento, il fondo Pro.VA. Solidale istituito dalla Fondazione Comunitaria per il contrasto alla fragilità e vulnerabilità delle persone del nostro territorio sale complessivamente a quasi 800.000 euro.

L’intervento presentato oggi si inquadra all’interno dell’intesa siglata di recente da Cariplo e dalla multiutility lombarda, dal valore di due milioni di euro (un milione a testa) e dalla durata triennale (2021 – 2023) che tocca diverse aree della Regione e coinvolge, oltre a Varese, i territori di Como, Lecco, Sondrio e Monza Brianza: tutti quelli toccati dalla multiutility. L’accordo si inserisce nell’ambito dei Fondi di contrasto alla povertà attivati dalle 16 Fondazioni di Comunità strettamente connesse con Fondazione Cariplo.

COS’E’ IL MICROCREDITO

Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che permette l’accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione. (La definizione nel sito del Governo)

Questa forma di finanziamento viene definita come “credito di piccolo ammontare finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far fronte a spese d’emergenza, nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale”.

Si tratta di un vero e proprio prestito, che prevede una restituzione delle somme: non è quindi a fondo perduto, ma si differenzia dal credito usuale perchè non viene chiesta la solvibilità per ottenerlo.