Riaperture, storie e racconti anche per i bambini nel primo weekend in giallo

Il primo weekend di rinnovata zona gialla, da venerdì 30 aprile a sabato 2 maggio offre ai bambini e alle loro famiglie tante occasioni per divertirsi insieme, tra passeggiate (anche fuori Comune, ma sempre possibilmente in luoghi non troppo frequentati) e poi giochi, storie e laboratori, in presenza o anche online, per cominciare a riconoscersi e riappropriarsi di luoghi vicini e lontani, aperti o anche al chiuso, rimasti inaccessibili per mesi.

MUSEI

Somma Lombardo: tra i primi a riaprire in settimana, il museo di Volandia ha in serbo per i bambini un nuovo gonfiabile posizionato nell’area esterna che va ad aggiungersi a quello già presente nell’area giochi interni > Qui tutte le info

Meina (VCO): riapre sabato il “Cultural park” del Museo di Meina con diverse proposte per grandi e piccini, sempre e solo su prenotazione. In particolare nella kids-area, bambini e ragazzi potranno realizzare disegni a tema che si animeranno davanti ai loro occhi in un grande acquario virtuale > Scopri di più

Gallarate: nuovamente aperto da venerdì anche il museo Maga di Gallarate. Una parte degli spazi è accessibile su prenotazione, riprendono anche gli incontri per le scuole e si lavora agli spazi del “Polo culturale” e alla nuova mostra sugli impressionisti – Leggi l’articolo

SFIDE E LABORATORI

Bisuschio: la biblioteca di Bisuschio regala a tutti i bambini il kit per la festa della mamma da prenotare entro il 3 maggio per poi essere ritirato gratuitamente in biblioteca > Come funziona

Cinema: lunedì 3 maggio prenderà il via il Cactus International Children’s and Youth Film Festival, in pratica il primo festival del cinema dei bambini. Sei le scuole varesotte coinvolte tra Varese, Gallarate, Castellanza, Caravate, Cavaria e Sesto Calende > L’articolo

Tradate: inizia a fare caldo, la natura si risveglia e con lei anche insetti e piccoli animali da difendere per tutelare la biodiversità, anche nel giardino di casa. Come? Costruendo per loro dei bug hotel, cioè piccole casette per insetti. Coccinelle, farfalle, api solitarie, coleotteri o ragni: ciascuno ha le sue esigenze “architettoniche” e il Parco Pineta propone online cinque diversi laboratori per costruire, genitori e figli insieme, diverse casette, una per ogni specie di insetto > Leggi qui

Acqua: si intitola “Il valore dell’acqua” il concorso per le scuole primarie promosso da Alfa Srl e Green School per le scuole primarie, invitate a partecipare con elaborati figurativi entro il 7 maggio > Leggi qui

STORIE

Tradate: bambini e ragazzi protagonisti in Frera, dove venerdì 30 aprile alle 16.30 riprendono gli appuntamenti con “Mi leggi una storia” per i bimbi dai 3 ai 6 anni e sarà visitabile fino al 20 maggio la mostra “Fai volare la fantasia” > Scopri i dettagli

Si legge perché… : Leggere è divertente come un gioco. La narratrice Betty Colombo gioca con la parola leggere e invita a farlo, per diventare leggeri, leggeri, leggeri > Ascolta qui

Besozzo: la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna si intitola “Storie di gatti” ed è illustrata da una quarantina di dipinti di decine di autori. Da Picasso a Mirò, da Andy Warhol a Gauguin, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte > Leggi qui

Bisuschio: i teatri sono chiusi ma i cortili no e così la compagnia Intrecci teatrali propone “Teatro alla finestra”, un’originale e versatile formula che porta la magia dell’incontro tra attore e spettatore sotto le finestre, nei cortili e nei giardini delle case > L’iniziativa

PASSEGGIATE

Lomazzo: riapre il 2 maggio il Centro della biodiversità del Parco Lura. Riprendono le attività di educazione ambientale di Koiné al Centro biodiversità di Lomazzo, aperto tutte le domeniche di maggio dalle 10 alle 17 > Leggi qui

Lago Maggiore: Riaprono le Isole Borromee sul Lago Maggiore. La stagione inizia con l’apertura nei soli fine settimana del mese di maggio e proseguirà da giugno con possibilità di ingresso anche infrasettimanale – Leggi l’articolo

Via Francisca del Lucomagno: la Lombardia da Nord a Sud lungo i sentieri della Via Francisca del Lucomagno. A piedi, in bici o special bike tra arte, natura, spiritualità alla scoperta di parchi, siti Unesco, laghi e ciclovie; perfetta come gita del week end o come viaggio di più giorni è la soluzione slow per scoprire il bello che ci circonda > Leggi l’articolo

LIBRI

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana consiglia a bambini e ragazzi due albi illustrati bellissimi ma molto diversi. Un’antologia di fantasmi Giapponesi dalle atmosfere cupe e una storia di amicizia tutta da ridere a tinte pastello > Scopri di più

Laveno Mombello: la scrittrice Lucia Spezzano ha pubblicato “La cascina dei Gobbi”, una favola per imparare ad amare l’ambiente presentato in due versioni, una in collaborazione con Legambiente Valcuvia e l’altra con la Comunità Operosa Alto Verbano > Leggi di più

Malnate: diverse realtà malnatesi hanno contribuito a creare una lettura speciale dell’albo illustro “Primavera” di Leo Lionni e Julie Hamilton, dove ogni pagina è inserita nel giusto contesto fiabesco di primavera in fiore, scovato “sotto casa” > L’idea

Varese: dal blog al libro, è fresco di stampa “Le ricette di Nino” a cura della nutrizionista Laura Sciacca per bambini per un approccio al cibo divertente, sano ed equilibrato con immagini ricche di dettagli e fantasia > Scopri di più

MAMMA E PAPÀ4

Salute Bambini: quando mal di pancia o di testa, vomito o febbricole frequenti senza cause organiche sono la somatizzazione di disagi psicologici sempre più frequenti nei giovanissimi. La psicoterapeuta spiega come distinguerli e affrontarli > Leggi qui

Genitori: dal 19 marzo ogni venerdì sui social di ACEL Energia (gruppo Acsm Agam) vengono pubblicati brevi video di Gianluca Castelnuovo, docente di psicologia della Cattolica di Milano, per fornire ai genitori spunti e consigli per aiutare i figli in pandemia > L’iniziativa

Gazzada Schianno: l’iniziativa della Commissione Biblioteca propone di festeggiare le mamme con un libro sospeso. Diverse sono le scatole sparse in alcuni punti del paese dove si potranno lasciare volumi da donare alle mamme nel giorno a loro dedicato > La proposta

Per tutti: con il passaggio alla zona gialla riaprono le mostre e sono in programma i primi eventi in presenza tra arte, musica e cammini > Cosa fare nel weekend