Un weekend tinto giallo tra musei, musica e cammini

Per chi si vuole tenere in forma ci sono i corsi di ginnastica e stretching, per chi ama l’arte finalmente riaprono i Musei e le mostre della provincia. In questo fine settimana tinto di giallo ecco le proposte selezionate dalla Redazione

EVENTI

TEMPO LIBERO – Biblioterapia, ginnastica e stretching con Varesecorsi weekend. Incontri gratuiti su prenotazione. Le iscrizioni vanno fatte entro venerdì 30 aprile alle ore 12 – Leggi l’articolo

LOMAZZO – Riapre il 2 maggio il Centro della biodiversità del Parco Lura. Riprendono le attività di educazione ambientale di Koiné al Centro biodiversità di Lomazzo, aperto tutte le domeniche di maggio dalle 10 alle 17 – Leggi l’articolo

PALLANZA – Un Labirinto dei tulipani per accogliere i visitatori a Villa Taranto. Riaprono al pubblico i Giardini Botanici di Pallanza. È ancora possibile ammirare la straordinaria fioritura dei tulipani – Leggi l’articolo

VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO– La Lombardia da Nord a Sud lungo la Via Francisca del Lucomagno. A piedi, in bici o special bike tra arte, natura, spiritualità alla scoperta di parchi, siti Unesco, laghi e ciclovie; perfetta come gita del week end o come viaggio di più giorni è la soluzione slow per scoprire il bello che ci circonda – Leggi l’articolo

TURISMO – Riaprono le Isole Borromee sul Lago Maggiore. La stagione inizia con l’apertura nei soli fine settimana del mese di maggio e proseguirà da giugno con possibilità di ingresso anche infrasettimanale – Leggi l’articolo

CINEMA

BUSTO ARSIZIO – Il cinema Lux di Busto Arsizio riapre al pubblico con “Il grande passo”. Riparte il cineforum interrotto mesi fa a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Due spettacoli pomeridiano per tornare a vedere un film sul grande schermo in un piccolo cinema di quartiere – Leggi l’articolo

VARESE – My name is Adil è un film indipendente, realizzato nel 2016 da Imagine Factory della varesina Roberta Villa, grazie a un crowdfunding – Leggi l’articolo

ARTE E TURISMO

VARESE – Riapre il castello di Masnago, in tempo per la chiusura della mostra “il salotto del collezionista”. Terza e ultima riapertura della mostra che raccoglie i capolavori di Francesco Hayez, Pellizza da Volpedo, Gaetano Previati, Giacomo Balla: il finissage è il 2 maggio, sabato 1 apertura straordinaria – Leggi l’articolo

CULTURA – Con la zona gialla riparte anche l’arte, riaprono i musei nel Varesotto. I siti museali proprio in questi giorni stanno annunciando le iniziative che si svolgeranno compatibilmente con i protocolli di sicurezza richiesti – Leggi l’articolo

GALLARATE – Da oggi è nuovamente aperto anche il museo Maga di Gallarate. Una parte degli spazi è accessibile su prenotazione, riprendono anche gli incontri per le scuole. E si lavora agli spazi del “Polo culturale” e alla nuova mostra sugli impressionisti – Leggi l’articolo

MEINA – Viaggi multimediali nel tempo e nella natura al cultural park di Meina. Il Museo di Meina è pronto alla riapertura di sabato primo maggio con Imago, lo speciale viaggio in 4D in compagnia dei più noti personaggi del passato – Leggi l’articolo

PODCAST – Un podcast dedicato a Giuseppe Panza e alla sua collezione. Giuseppe Panza , scomparso il 24 aprile del 2010, per oltre 50 anni collezionò opere d’arte. Villa Panza, bene del Fai-Fondo Ambiente Italiano oggi è ancora testimonianza della sua vita e della sua passione – Leggi l’articolo

CULTURA – Dal 29 aprile riaprono i beni del Fai, anche in provincia di Varese. In Lombardia sono molti i Beni che torneranno ad aprire le porte alle visite dal 29 aprile. Ecco come prenotarsi – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – “Plastica per l’arte: il valore del riciclo”, apre la mostra a Palazzo Cicogna. Gli eco-artisti Andrea Polenghi e Lady Be lanciano un messaggio di attenzione all’ambiente. Dal 27 Aprile al 13 Giugno con ingresso libero – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Riaprono i musei di Castiglione Olona. Musei Civici riaperti da martedì 27 aprile, il complesso museale della collegiata da mercoledì 28 – Leggi l’articolo

TURISMO – Val Vigezzo, riaprono i musei a Santa Maria Maggiore. A partire dal 1 maggio riapriranno le porte i principali luoghi della cultura vigezzina – Leggi l’articolo

TURISMO – Ritorno in zona gialla, riaprono la Rocca di Angera e il Parco Pallavicino di Stresa. Alcuni dei beni del circuito Borromeo torneranno ad accogliere i visitatori, con alcune regole, in particolare per il weekend – Leggi l’articolo

SOMMA LOMBARDO – Martedì Volandia riapre, con spazi rinnovati all’aperto. Da domani Volandia torna in pista, con tutta l’energia e l’entusiasmo che da sempre la contraddistingue. I padiglioni del Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa aprono al pubblico con tante novità. – Leggi l’articolo

CERNOBBIO (CO) – A Cernobbio riapre Villa Bernasconi, tra mostre e nuove esperienze di visita. La “casa che parla” sarà visitabile dal venerdì al lunedì, dalle 10 alle 18, con prenotazione obbligatoria sul sito – Leggi l’articoloù

MUSICA

TURATE – Torna la musica live da iComHub: weekend di tributi a Ligabue, Vasco e Modà. Riparte la programmazione del locale di via Varesina. Inizio concerti alle 20 e live fronte palco. In anteprima ci sarà la presentazione di Accordo Zero, l’estivo di iCom Hub pieno di serate, musica, live ed eventi – Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE – La biografia su Cherubino inaugura gli appuntamenti alla tensostruttura dei giardini Estensi. La conversazione tra l’autore, Matteo Inzaghi, e il professore paolo Cherubino insieme al sindaco Davide Galimberti, apre la stagione degli eventi ai giardini estensi – Leggi l’articolo

LIBRI – Del Torchio racconta il sequestro e quella coscienza che va oltre il terrore. “Guardavo il cielo” è il racconto di un’esperienza devastante ricostruita con lucidità ma anche la storia della disperata ricerca del bene, anche dove regna la violenza- Leggi l’articolo