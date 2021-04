Rimesso a nuovo il pozzo “Valle” a Mercallo

Un intervento per rimettere a nuovo l’unico pozzo del paese e dotarlo di sistemi di telecontrollo che garantiscano di verificare in tempo reale la qualità del funzionamento. Lo hanno realizzato le scorse settimane i tecnici di Alfa, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese, a Mercallo.

Nel corso di un sopralluogo per la manutenzione programmata degli impianti, il personale della società pubblica che gestisce l’acquedotto comunale dall’agosto scorso ha rilevato una perdita non riparabile sulla tubazione in uscita dal pozzo e deciso di conseguenza la sostituzione del piping, l’installazione di un misuratore di portata per il conteggio volumetrico con controllo da remoto e il posizionamento di un idrante per lo spurgo delle tubazioni.

I lavori hanno preso avvio il 18 febbraio e si sono conclusi il 1° marzo. L’intervento è particolarmente importante per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile a Mercallo in quanto il pozzo Valle è l’unico punto di prelievo al servizio dell’intero territorio comunale. Esistono anche delle sorgenti di approvvigionamento, che non sono però sufficienti, da sole, a garantire la quantità d’acqua necessaria ai cittadini.

“Da sempre ho sostenuto che l’acqua è un bene prezioso e insostituibile – dice il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo – per questo motivo si è resa necessaria una gestione “sovracomunale” che ha permesso di salvaguardare, con un’attenta manutenzione, l’acquedotto comunale.

Ringrazio tutto il personale di ALFA s.r.l. che da quasi un anno gestisce la nostra rete con importanti interventi migliorativi e con un servizio di intervento, in caso di guasti, garantito h24.”