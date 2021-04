Spaccio nei tornanti fra Brinzio e Rancio, una denuncia

Giro di vite dei carabinieri della compagnia di Luino nei boschi dello spaccio.

I carabinieri della stazione di Cuvio, nei giorni scorsi, hanno denunciato un 30enne di origine marocchina sorpreso dai militari in zona boschiva di Rancio Valcuvia perché trovato in possesso di sostanza stupefacente.

L’uomo era in macchina con una connazionale di 45 anni, entrambi residenti in Valcuvia, e sono stati fermati durante un servizio dedicato a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nei boschi proprio in prossimità dei tornanti che dal Brinzio scendono a valle; luogo ove, molto spesso, i carabinieri sono impegnati a controllare le persone che si fermano a bordo della strada per acquistare lo stupefacente.

In tasca aveva un panetto di 50 grammi di hashish e, dalla perquisizione eseguita successivamente presso l’abitazione della donna, sono state trovate due sigarette artigianali contenenti stupefacente e appartenenti alla stessa.

Per questo motivo lei è stata segnalata alla prefettura quale assuntore.