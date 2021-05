Centenario del Santuario Sacro Cuore, tutte le iniziative

Continuano le attività promosse per il Centenario della Consacrazione del Santuario Sacro Cuore dei Frati Minori di Busto Arsizio.

Di seguito gli argomenti che verranno presentati durante gli incontri serali che narrano la vita e le dinamiche attorno alla Chiesa dei Frati: dagli inizi con la presenza dei frati a Busto, alla carismatica persona del suo fondatore P. Gentile Mora, dalla scelta architettonica e artistica della Chiesa con i vari progetti che si sono realizzati, ai pittori che l’hanno affrescata.

Verranno raccontate le tradizioni popolari attorno alla Chiesa dei frati, all’Oratorio, luogo di gioco, catechismo e amicizia che metteranno in risalto episodi e testimonianze di vita vissuta.

Un momento spirituale verrà illustrato dal frate bustocco P. Marco Ferrario sul significato della Chiesa di pietre vive che concluderà le serate degli incontri.

Martedì 25 maggio – ore 20,45

ROBERTO ALBE’ “La Presenza dei Frati Minori a Busto Arsizio”

Di famiglia marnatese, vive a Busto Arsizio, dove è nato 54 anni fa. Cultore della storia e delle tradizioni locali, ha all’attivo eventi, conferenze e pubblicazioni per conto delle amministrazioni comunali di Marnate, Gorla Minore e Busto Arsizio. Alle dipendenze di uno studio di ingegneria bustese, ha partecipato alle fasi di progettazione e di realizzazione del cinema teatro “Fratello Sole” della Parrocchia S. Cuore.

GIOVANNA BONVICINI “La figura di P. Gentile Mora”

Parrocchiana di lunga data presso la Chiesa dei Frati, organizzatrice di eventi, tra gli altri, le varie edizioni dei Concerti per la Festa di San Francesco, ha promosso e organizzato il Centenario del Convento dei Frati nel 1998, e attualmente le iniziative per il Centenario della Consacrazione del Santuario Sacro Cuore.

Venerdì 28 maggio – ore 20,45

GIULIA GAMBASSI PENSA “ La scelta architettonica del Santuario Sacro Cuore”

Laureata in Architettura dal 1984 al 2006 docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico di Saronno ed il Liceo Classico di Busto Arsizio.

Assistente alla cattedra di Storia dell’Architettura presso la Facolta’ di Architettura del Politecnico di Milano.

I suoi interessi di ricerca si sono rivolti prevalentemente all’architettura bustese fra le due guerre di cui ha curato con altri studiosi mostre a Busto Arsizio e Varese.

Si e’ occupata prevalentemente dell’attività professionale di Silvio Gambini dagli anni ‘ 20 agli anni ’40 collaborando a ricerche in ambito universitario e partecipando a iniziative culturali sull’argomento promosse dal Comune di Busto Arsizio.

PAOLO RUSCONI “L’arte raffigurata del Pandolfi”

E’ professore associato di Storia dell’Arte contemporanea alla Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Milano, afferisce al Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali e al Collegio di Dottorato di Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale. E’ Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università degli Studi di Milano.

Le sue ricerche hanno approfondito temi relativi alle relazioni tra arti figurative, letteratura e politica delle arti del 20° secolo. Ha al suo attivo numerose collaborazioni con vari e prestigiosi Enti e curatele di importanti Mostre.

Fr. CARLO CAVALLARI “L’arte raffigurata di Costantino Ruggeri”

Laureato in Storia dell’arte presso l’Università degli studi di Milano e allievo del Prof. Paolo Rusconi, dopo l’anno di noviziato diventa Frate francescano e successivamente consegue il Baccalaureato in Teologia presso l’Istituto dei Frati Minori di S. Bernardino a Verona.

Oggi è responsabile del Centro per l’attività caritativa del Convento Sant’Antonio di Milano, dove dedica la sua opera ai bisognosi.

Giovedì 3 giugno – ore 20,45 :

ANGELO CRESPI detto Masén “La tradizione popolare attorno alla Chiesa dei Frati”

Bustocco classe ’44, è nato nel cortile “delle beate”, proprio sotto il campanile dei frati. La sua gioventù è trascorsa tra l’oratorio, il cinema antoniano e la chiesa del S. Cuore, dove svolgeva la duplice funzione di cantore e di chierichetto. Ed è proprio grazie all’oratorio che ha conosciuto la donna della sua vita, che lo ha reso padre due volte.

Oggi vive nel quartiere di S. Michele, ma l”amore per le sue origini gli ha fornito l’ispirazione per scrivere poesie in dialetto bustocco, alcune delle quali dedicate proprio a quel mondo che esisteva “súta al campanén di frá”.

Le sue migliori poesie sono pubblicate negli Almanacchi della Famiglia Bustocca.

PEPPINO ORAZI “Testimonianze di vita vissuta all’ombra del campanile”

Bustocco classe 1927. Ha vissuto per anni in Via Cellini, nel rione dei Frati dove è tutt’ora parrocchiano.

Appassionato di storia locale ha scritto in un libro i ricordi di vita della sua giovinezza con particolari che lo riportano al periodo della guerra e della vita di cortile con gli amici della Via Cellini. E’ entrato all’ Oratorio dei Frati nel 1934.

Durante la serata avrà modo di raccontare la sua vita all’ombra del campanile.

LORENZO SOFFIATTI: “L’Oratorio oggi”

Studente universitario di scienze del turismo dell’Insubria, diciannovenne, ha al suo attivo diversi anni presso l’Oratorio dei Frati di cui è diventato Animatore.

Da quest’anno è Educatore del gruppo adolescenti.

Martedì 8 giugno . ore 20,45 “ Chiesa di pietre e Pietre vive”

Fr. MARCO FERRARIO, nato a Busto Arsizio nel 1956

Ordinato Sacerdote, nella Parrocchia di s. Michele di Busto A. nel 1990 è frate francescano e ha conseguito il Baccalaureato a Gerusalemme sempre nel 1990.

Consegue la Licenza in Teologia spirituale Pontificia Università Antonianum di Roma nel 1993, con la tesina: “Magistero formativo di S. Veronica Giuliani”.

Attualmente fa parte della Fraternità del Sacro Monte di Orta s. Giulio (NO), con il mandato di costituire, con altri due confratelli, una “Casa di preghiera”. Per motivi logistici, il progetto sarà trasferito entro l’estate e continuerà in Valle Camonica (BS), nell’ex-Monastero delle Clarisse di Bienno.

Tutti gli incontri si svolgeranno in Chiesa dalle ore 20,45 e saranno visionabili anche sulla pagina Face book della Parrocchia. Concluderanno le iniziative per il centenario della Consacrazione del Santuario Sacro Cuore La Solenne Concelebrazione dell’11 giugno alle ore 18,15 – Festa del Sacro Cuore, presieduta dal Parroco Fr. Maurizio Vanti.

Seguirà alle ore 20,45 il Concerto del Coro del Liceo Musicale Candiani-Bausch di Busto Arsizio, diretto dal M° Andrea Cappellari con accompagnamento al pianoforte del Prof. Enrico Barbagli.