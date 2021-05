A una varesina la prima “casa a 1 euro” del comune di Triora

È una donna della provincia di Varese la prima acquirente delle case messe all’asta nell’ambito del progetto “Casa a 1 euro” a Triora. Il comune della provincia di Imperia ha lanciato l’iniziativa per recuperare e mettere in sicurezza gli immobili disabitati e abbandonati nel centro storico del borgo delle streghe.

L’iniziativa ha visto arrivare offerte da molte parti di Italia ma anche d’Europa, soprattutto paesi dell’Est e dalla Russia.

La notizia della prima aggiudicazione arriva dal quotidiano on line Riviera24.it che racconta i dettagli dell’asta:

“Ventuno le offerte pervenute in Comune per l’abitazione di via Poggio, nel cuore del centro storico, da cui si domina la valle: una casa su tre piani, per una superficie complessiva di circa 180 metri quadrati. Tra queste, la commissione che si è riunita lo scorso 28 aprile ha scelto l’offerta della signora S.L., arrivata per ultima: alle 10,35 del 17 aprile, ultimo giorno possibile per partecipare al bando.

L’offerta economica della donna, 15.500,00 euro, è risultata la più alta. Gli altri partecipanti avevano offerto cifre da 1 a 15mila euro. In particolare, due le persone che hanno partecipato offrendo 1 euro, poi c’è chi ha proposto 10, 51, 200 euro e via dicendo.

La commissione giudicante, composta dal segretario comunale e altri funzionari, ha dovuto tenere conto anche degli impegni degli acquirenti di presentare entro sei mesi un progetto di ristrutturazione e di far terminare i lavori entro quattro anni dalla stipula del contratto di vendita. Per guadagnare un punteggio più alto, inoltre, bisogna preferire ditte della zona per i lavori”.