A Clivio l’ultimo appuntamento di Piambello dal vivo con “Datemi un bianchetto”

Si chiude questa sera, venerdì 25 giugno, a Clivio, la prima edizione del festival teatrale “Piambello dal vivo”.

L’appuntamento è per le ore 21, nella suggestiva cornice di Palazzo Reale, con uno spettacolo dedicato alle donne. In scena “Datemi un bianchetto“, spettacolo civico comico di e con Michela Prando.

La trama dello spettacolo parte da una domanda: chi ha inventato il bianchetto? A cosa serve? «In questo spettacolo ci conosceremo e ri-conosceremo ridendo dall’inizio alla fine – spiegano gli organizzatori – Uno spettacolo di teatro comico civico dove la nostra Patty, cameriera veneta in cerca di osterie ci racconterà di donne che hanno cambiato la storia e che nessuno conosce… ma lei fra un piatto di baccalà e un altro si aggiorna, conosce e fa conoscere queste donne straordinarie senza le quali non saremmo andate sulla luna, non avremmo potuto gareggiare in bici, non avremmo i computer…ebbene si! Il tutto grazie alle donne è ora di dirlo… anzi di sbianchettarlo!».

Dopo aver registrato il tutto esaurito a tutte le date, e aver fatto vivere weekend ricchi di appuntamenti per famiglie e per adulti con gli spettacoli di intrecciteatrali, il Piambello dal vivo si chiude con grande soddisfazione del pubblico, degli artisti e degli enti che hanno promosso l’iniziativa.

Piambello dal vivo ha messo in campo un’offerta davvero varia: a Marchirolo narrazione con musica dal vivo raccontando la storia di Pennino nella Fabbrica dei baci, a Saltrio lo spettacolo in scena per la prima volta “La montagna racconta” con Andrea Gosetti , una narrazione lungo i sentieri, storia di un confine segnato dalla fuga verso la libertà per molti ebrei. Uno spettacolo esperienziale che ha condotto il pubblico a rivivere la storia, il luogo e condividere emozioni. A Cadegliano Viconago ha donato sorrisi, divertimento e messaggi importanti a molti bambini ed educatori con lo spettacolo della compagnia intrecciteatrali “Il lupo e la Bambina”, ma sono solo alcune delle tante proposte che hanno coinvolto ben 12 comuni, con l’obiettivo di portare cultura, divertimento, spensieratezza ma anche di far parlare, dove possibile, il territorio.

Il festival Piambello dal vivo è stato sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, dalla Comunità Montana del Piambello e dai Comuni di Bisuschio, Besano, Brusimpiano, Cremenaga, Cadegliano Viconago, Cunardo, Cantello, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Saltrio e Clivio. Una vera “cordata” per la cultura che rappresenta un’esperienza unica per questo territorio.

Anche per l’ultimo spettacolo di questa sera, l’ingresso è gratuito, ma la prenotazione per il rispetto delle norme Covid, è obbligatoria.

La prenotazione può avvenire andando sul sito di Intrecci teatrali cliccando su “ordina biglietti”. Oppure sulla pagina facebook di Intrecci teatrali si può prenotare direttamente.