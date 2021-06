Ignoti sfondano la porta del casello a Marnate, sgomenti gli Amici della Valmorea

«Hanno sfondato la porta d’ingresso, ma non hanno rubato né toccato nulla. Siamo molto amareggiati, davvero, ci siamo trasferiti qua da poco e ci hanno detto che non è mai successo nulla del genere in questi locali»: la voce di Nicola Ferrari, dell’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea è piena di emozioni contrastanti.

Da una parte il sollievo per il fatto che gli ignoti – introdottisi nei locali recentemente assegnati al gruppo in valle a Marnate, di fronte al vecchio bunker – non abbiano rubato nulla, dall’altra parte la volontà di comprendere cosa ci sia dietro il gesto.

«Fortunatamente non hanno portato via niente, sembra si tratti solo di un dispetto. Spero non sia legata alla nostra battaglia per il treno» commenta Ferrari con amarezza.

Intanto sono intervenute le Autorità: «Ieri sono usciti i Carabinieri a redigere il verbale, mentre oggi andrò in caserma a fare denuncia».

I volontari hanno subito provveduto a sistemare i danni e a cambiare la serratura.

Resta la mestizia per l’accaduto, ma la volontà di andare avanti con l’attività di promulgazione dell’associazione.