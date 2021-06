In sala Nicolini continuano gli incontri con l’autore

Continuano gli eventi della mostra “TRARARI TIPI_ARS LONGA VITA LIEVE” aperta il 5 giugno in sala Nicolini a Varese, a cura di Debora Ferrari e Luca Traini.

Domenica 13 giugno alle 16 è previsto l’incontro con Franco Ronconi, artista e scrittore milanese che vive in Canton Ticino, con la presentazione dei libri “Non sono segreti”, “Riflessioni” e “Ogni notte una diversa” e l’esposizione di alcuni suoi quadri e incisioni.

Da sempre rapito dalla passione per l’arte pittorica, praticata in un personale studio a Milano, Franco A. Ronconi ha collezionato esposizioni sia in Italia che all’estero (principalmente in collaborazione con un gallerista danese). La sua grande passione per i viaggi lo ha spinto a visitare molti paesi in tutto il mondo da nord a sud, da est a ovest.

L’evento è inserito nella mostra “TRARARI TIPI_ARS LONGA VITA LIEVE” che illustra l’esperienza della piccola casa editrice varesina che dal 2008 sostiene scrittori e artisti con pubblicazioni di qualità e, per restituire alla cittadinanza il suo impegno, porta gli autori e gli artisti in Sala Nicolini per farli incontrare col pubblico, per tutto il mese di giugno.

Specializzata in produzioni d’arte &, nel catalogo di TraRari TIPI ci sono libri e cataloghi d’arte, collane di saggistica e poesia, monografie di artisti e fotografi.