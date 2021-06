Visite guidate a Gavirate tra arte, cultura e natura

Un evento pubblico per la conclusione del progetto di alternanza scuola lavoro. L’appuntamento è per sabato 5 giugno a Gavirate. Si parlerà di “Arte Urbana: da Ulisse Stacchini ad Andrea Riavo Mattoni”.

Protagonisti saranno gli studenti dell’istituto superiore Stein. Ci saranno anche quelli della scuola comunale dell’Infanzia che, al parco della Folaga Allegra parteciperanno a laboratori nella sede dell’Informagiovani durante tutta la mattina, suddivisi in tre turni. Gli alunni della primaria Risorgimento saranno coinvolti nelle visite guidate “Alla scoperta della pittura murare a Gavirate tra Reggiori e Andrea Ravo, con partenze ogni quarto d’ora a cominciare dalle 10.30. In particolare quella delle 11,.45 sarà anche in lingua inglese.

Visite guidate sono previste nella chiesa di san Giovanni Evangelista con ritrovo nel piazzale e partenza ogni quarto d’ora dalle 10.30, con l’ultima alle 12. Nel pomeriggio, visite al Chiostro di Voltorre, il piccolo gioiello romanico lombardo, a intervalli di mezz’ora a partire dalle 15 con l’ultima alle 17.30

Tutte le attività sono gratuite e ideate appositamente per essere svolte in massima sicurezza in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del contagio.

Ogni gruppo può accogliere fino a 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 giugno al nr 0332 748226