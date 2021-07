Addio a Gabriella Ponti, volontaria della Croce Rossa di Gavirate dal grande cuore

La notizia della scomparsa di Gabriella Ponti ha scosso il comitato locale del Medio Verbano della Croce Rossa Italiana di Gavirate: nelle chat dei volontari la notizia del ritrovamento del corpo della donna di 64 anni sul lago Maggiore nella tarda serata di ieri è stata accolta con grande dolore specialmente da chi la conosceva bene.

I vigili del fuoco e l’intera macchina dei soccorsi assieme ai carabinieri della stazione di Besozzo – Compagnia di Varese – avevano preparato le squadre di ricerca in località Sabbie D’Oro.

Poi, in tarda serata, la scoperta del corpo, sul quale non sono presenti segni di violenza.

Psicologa, residente a Brebbia, era una professionista che ha messo a disposizione le sue capacità per il sostegno soprattutto dei più giovani.

È stata insegnante al liceo Manzoni e aveva in passato collaborato con l’ordine degli psicologi per attività di formazione.

Ma era nel rapporto coi giovani che Gabriella eccelleva per le capacità di interagire e di trovare soluzioni a problemi difficili da affrontare.

Come per l’emergenza Covd quando partecipò e organizzò l’attività fuori dall’istituto Stein di Gavirate per evitare gli assembramenti dei ragazzi prima dell’ingresso a scuola, nel mezzo della pandemia (nella foto, “sul campo“ intervistata da Tele7Laghi).

Persona dinamica e sportiva, amava camminare anche se negli ultimi mesi era alle prese con un momento difficile.

Nel comitato locale del Medio Verbano ricopriva il ruolo di referente per i rapporti con le istituzioni scolastiche, con le quali aveva affrontato tematiche legate anche alla lotta al cyberbullismo e alla risposta alle fragilità giovanili.