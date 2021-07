Alla Coop ritorna il pet day di “Alimenta l’Amore”

L’appuntamento del 10 luglio è un’occasione importante per i soci e clienti di Coop Lombardia, per dimostrare, con un piccolo gesto di solidarietà, la generosità e la sensibilità anche verso gli animali meno fortunati. Tanti i volontari che hanno già dato conferma della propria disponibilità impegnandosi per la positiva riuscita dell’evento che vedrà impegnati circa 80 negozi di Coop Lombardia.

Il cibo raccolto sarà poi redistribuito dalle stesse associazioni animaliste, ai canili e gattili e alle “gattare” regolarmente censite dagli Uffici Comunali Tutela Animali. Da Coop Lombardia un invito: se possibile donate più cibo per gatti poiché il randagismo felino è maggiore di quello canino e sono numerose le colonie feline, quindi i gattari.

Nella provincia di Varese l’iniziativa si terrà nei supermercati di: Varese, Busto Arsizio via Repubblica, Malnate, Ponte Tresa, Laveno Mombello.

Nei negozi indicati saranno presenti i volontari delle associazioni animaliste del territorio che si occuperanno di distribuire la raccolta agli animali che vivono in condizioni di difficoltà.

Le associazioni che aderiscono al Pet Day 2021 sono: Associazione LEAL – Onlus Lega Antivivisezionista; Associazione Cinofila Sogni Felici; Associazione LAV; A.DI.CA.; Bollate A 6 Zampe; NIDIA; LEIDAA; Miagolandia ; Mondo Gatto; Sos Randagi; CISOM Ordine di Malta ; Como Scodinzola; l’unione fa la forza; amici del randagio; Ti Affido Fido; Amici Di Eddy; Milano Zoofila; Amici dei mici; Vita Da Cani; Asilo del Cane di Palazzolo; CISOM Ordine di Malta Milano; Canile di Grignano; Rifugio del Cane di Seriate; GAIA Animali e Ambiente; Fondazione Baratieri; Forum delle associazioni; G3A; Tom & Jerry; Canile Travacò; Canile Comunale; Zampa Siciliana; Apar Busto Repubblica; Canile Gallarate; Mondo Vagabondo.