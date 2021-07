LongLake Lugano, il cartellone degli eventi di luglio

Nel cartellone di LongLake questa settimana è ancora la musica live ad essere al centro con i concerti della rassegna Jazz Around che percorrono vari periodi della storia del jazz, dalle origini alle contaminazioni contemporanee. Tante le proposte dedicate ai più piccoli con i laboratori e gli spettacoli teatrali proposti dal Family Festival, il cinema in Piazzetta San Carlo, gli incontri al Boschetto del Parco Ciani. Al via questa settimana anche la programmazione della rassegna LAC en plein air.

CONCERTI

Una nuova settimana all’insegna della musica con i concerti in Piazza Manzoni della Rassegna Jazz Around curata e promossa dalla Divisione Eventi e congressi. Ricco il calendario degli ospiti che si esibiranno questa settimana grazie alla collaborazione con NicOLAsound di Nicolas Gilliet: a dare il La, giovedì 8 luglio saranno i Sugarpie & The Candymen (21:00), gruppo musicale italiano dalle sonorità che spaziano fra vari generi e armonie vocali; venerdì 9 luglio animerà la piazza a ritmo di Boogie Woogie il Chris Conz Quartet feat. Duke Seidmann (21:30); mentre sabato 10 luglio il Magpie Quintet (21:30) presenterà brani swing e jazz della tradizione americana degli anni ’30 e ’40; il trio internazionale con musicisti d’eccezione formato da Dave Blenkhorn & David Torkanowsky & Pedro Segundo (20:30) si esibirà domenica 11 luglio; lunedì 12 luglio ci saranno i Dixie Blue Blowers (20:30) con un tributo a tutta la musica “Hot Jazz” degli anni ’20. Il tradizionale appuntamento con le Matinée dedicate alla musica classica nell’incantevole quadro del Parco Ciani (Boschetto) ospiterà domenica 11 luglio il Duo Lyricus Flowers (10:30). Ancora domenica in Piazzetta San Carlo un appuntamento “ritmato” con il Lugano Percussion Ensemble (19:30): sei percussionisti professionisti che uniscono musica moderna e sperimentazione. Rendez-vous musicale,

lunedì 12 luglio alle 18:00 in Piazzetta San Carlo, per la rassegna LongLake Play in collaborazione con il Conservatorio della Svizzera italiana, “Quei poveri fantasmi” è un concerto interattivo liberamente tratto dall’omonimo racconto di Gianni Rodari, in occasione del centenario della nascita.

INCONTRI

Doppio appuntamento per la rassegna Chilometro zero questa settimana: martedì 6 luglio nel piazzale adiacente la Biblioteca cantonale di Lugano alle 18:00, un incontro con i giornalisti Orazio Martinetti e Antonio Bolzani, moderato da Stefano Vassere e intitolato “Dialogo intorno al Ceneri”. Laura Quadri, lunedì 12 luglio presenterà il suo studio dedicato alla figura mistica di Maria Maddalena de’ Pazzi (18:00).

Ne parlerà con i professori Adriano Fabris (Facoltà di Teologia Lugano) e Giacomo Jori (Università della Svizzera italiana). Con letture di Margherita Coldesina, modera Stefano Vassere. Torna a LongLake mercoledì 7 luglio il Ticino Poetry Slam (18:00) avanspettacolo di poesia orale e prestante con vincitore a cura di Marko Miladinovic.

FAMILY

Continuano gli eventi per le famiglie del Family Festival, che offrono molto spunti per trascorrere il tempo libero all’insegna dell’apprendimento e del divertimento. Diversificata l’offerta, dove trovano spazio appuntamenti musicali, letture, narrazioni, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e laboratori di ogni genere. Le proposte – tutte open air e gratuite – si rivolgono ai piccolissimi (0-3 anni), ai bimbi (4-12anni), fino ai ragazzi (12+ anni). Diversi i laboratori questa settimana che avranno luogo nel Giardino di Villa Carmine alle 17:00: martedì 6 luglio Emanuela Sordelli presenterà il laboratorio artistico “Disegno a specchio”; l’artista e arteterapeuta Federica Dubbini terrà mercoledì 7 luglio il “Laboratorio di Snoezelen – Giocare coi materiali”, dove attraverso materiali, suoni e profumi si giocherà in maniera creativa; giovedì 8 luglio con Anna Vignozzi del Centro artistico MAT si potranno esplorare le caratteristiche fondamentali del suono nel workshop “Radio Ga Ga”; il secondo laboratorio del MAT tenuto domenica 11 luglio da Meg Vasselli “Hip Hop FUNtastik” è dedicato ai ritmi, ai passi e alla musicalità che contraddistinguono il mondo hip hop. I posti per i laboratori sono limitati, prenotazioni su my.lugano.ch

Tre le proposte teatrali, tutte alle 20:30 al Boschetto Parco Ciani: il Centro Teatro dei Navigli presenterà venerdì 9 luglio lo spettacolo “Alice”; in scena sabato 10 luglio la comicità del Clown Orit con “Linda ti guida nell’arte”; appuntamento con il teatro ragazzi, domenica 11 luglio, con lo spettacolo “Soldato Mulo va alla guerra” del Teatro degli Acerbi.

CINEMA

Non mancheranno le proposte cinematografiche sotto le stelle, tutte in Piazzetta San Carlo alle 21:00.

In programma due pellicole per bambini: mercoledì 7 luglio Castellinaria on the road presenta “Ailo” di Guillaume Maidatchevsky, raccontato da Fabio Volo, dai 6 anni; giovedì 8 luglio sarà la volta del film di animazione di Steven Spielberg “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile”, dagli 8 anni.

Medici Senza Frontiere, in occasione dei 50 anni di fondazione, presenta venerdì 9 luglio il film-documentario “Egoisti” – diretto da Stéphane Santini e Géraldine André, raccontato da Stefano Accorsi – in cui 40 operatori umanitari condividono la loro esperienza, lasciando parlare cuore ed emozioni.

Al termine della proiezione è previsto un dibattito in presenza di un operatore umanitario. Sabato 10 luglio verrà proiettato il film biografico “Leto-Summer” con la regia di Kirill Serebrennikov, proposto da nuovo CINEROOM.

TEATRO

Quello dedicato al teatro, è un filone formato da stimolanti proposte artistiche, che vedono protagonisti interpreti e compagnie di casa e ospiti internazionali. In collaborazione con il Festival Terra e Laghi, giovedì 8 luglio al Parco Ciani (Boschetto), il Teatro Blu metterà in scena Dante, uno spettacolo che miscela recitazione, narrazione, canto e musica dal vivo.

ALTRI APPUNTAMENTI

Al via questa settimana la programmazione della rassegna LAC en plein air. Da martedì 6 luglio a venerdì 10 settembre 2021, l’Agorà del centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura torna ad essere il luogo in cui incontrarsi per ascoltare musica, vedere teatro, seguire incontri e conversazioni, assistere a spettacoli di danza. Maggiori informazioni e prevendita: www.luganolac.ch

Fino al 19 settembre il lungolago sarà chiuso al traffico ogni venerdì (20:30-01:30), sabato (18:00-01:30) e domenica (16:00-01:30). Sabato 10 luglio (dalle 18:30 fino alla mezzanotte), appuntamento con Ticino Makers – Local Market, il mercatino di brand locali a cura di Ticino Makers che offre la possibilità di conoscere coloro che stanno dietro ai vari brand locali, scoprire i loro prodotti di alta qualità e acquistarli.

Continua da giovedì a domenica (fino al 29 agosto), Lugano Bella. Coordinato dall’omonimo collettivo, il temporary shop propone a Rivetta Belvedere una selezione di designer e creativi provenienti da differenti realtà del Ticino. Il pop up shop sarà aperto dalle 16:00 alle 21:00, (solo se il tempo è bello!).

Sono aperti al pubblico gli stabilimenti balneari della Città di Lugano: Lido di Lugano, Lido Riva Caccia, Lido San Domenico e il Lido di Carona.