Tra pirati e bombe di semi arriva il weekend dei bambini

Caldo, sole ma anche qualche possibile temporale a partire dalla serata di sabato faranno da sfondo a questo primo weekend di luglio che offre ai bambini e alle famiglie tante occasioni per divertirsi insieme, tra storie, spettacoli da vivere all’aperto, esplorazioni e laboratori. Per i più coraggiosi anche la proposta di un originale tour tra le altalene più panoramiche della vicina Svizzera.

SPETTACOLI

Varese: “Radici al futuro” è teatro ispirato ai quartieri di Varese in cui va in scena. Presentata la rassegna estiva che in dieci domeniche propone altrettanti spettacoli originali per grandi e piccini, a cominciare dal 4 luglio in Rasa > Leggi l’articolo

Besozzo: alla terrazza del Faro domenica sera va in scena “Le avventure del capitano Gin Fizz”. Partecipazione gratuita (con prenotazione) per lo spettacolo con Francesca Brusa Pasqué e Giovanni Ardemagni- Leggi l’articolo

Cazzago Brabbia: si intitola “Il bello del leggere” la serata per grandi e bambini con Betty Colombo in programma per venerdì alle ore 18.30 al Parco delle Rimembranze, in piazza Libertà. Prenotazione obbligatoria > Leggi qui

Busto Arsizio: gli spettacoli di burattini dei Venerdì del villaggio proseguono il 2 luglio alle ore 21 con “Briciole” del Teatro dei burattini di Varese, spettacolo con burattini e oggetti con Paolo Colombo. Lo spettacolo sarà preceduto dall’aperitivo con la cooperativa sociale Elaborando nel cortile di via Pozzi 3 > La rassegna

Cassano Magnago: lo spettacolo “Il frigo magico” di Progetto Zattera Teatro andrà in scena sabato sera alle ore 20 al Bekery Street > Qui tutte le info

STORIE

Venegono Superiore: ultimo appuntamento domenica 4 luglio con “Le favole a merenda” del Teatro Oplà al Parco pratone di Venegono superiore. Marta Annoni e Fabio Bergamaschi animeranno “La valle dei mulini” > Leggi qui

Lonate Pozzolo: sabato mattina il chiostro della Biblioteca ospiterà due incontri per i bambini con i volontari di Nati per leggere. Alle ore 10 il primo, per i piccoli dai 18 ai 36 mesi e poi alle 11 per i più grandicelli, dai 3 ai 5 anni, sempre accompagnati dai genitori.

Varese: i ragazzi del liceo Manzoni leggono “Fiabe in lingua”, un regalo ai bambini che conta 12 podcast nati nell’ambito di “The readers” per promuovere la lettura tra giovanissimi. Dopo le favole in inglese, francese e spagnolo, qui l’ultima puntata con tre storie in italiano > Ascolta

Arcisate: tra i boschi di Arcisate, Brenno e Velmaio prende vita la fiaba di “Ghignad, il ragazzo albero”. Lo spettacolo di e con Marina De Juli è disponibile gratuitamente sul sito del Comune di Arcisate per il Festival Mulini Letterari > Leggi l’articolo

Mamma scegliamo un libro? : relax tra meduse e un giallo tutto da ridere! Contro l’ansia da esami la libraia Laura Orsolini consiglia due illustrati per rilassarsi in un giardino di meduse o ridere a crepapelle con la capra detective della varesotta Giuditta Campello> Le recensioni

GIOCHI E LABORATORI

Cassano Magnago: si arricchisce dei Pomeriggi al Bosco la proposta del Bosco dei curiosi, con giochi di teatro tra ombre degli alberi e raggi di sole assieme agli attori di Karakorum il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18 > Come partecipare

Busto Arsizio: la biblioteca propone per sabato pomeriggio l’animazione alla lettura “Piccolo re dei fiori” seguito da un laboratorio manuale a tema a cura di Progetto Zattera Teatro > Per info e prenotazioni

Legnano: domenica pomeriggio l’Estate al Parco Alto Milanese propone a bambini e famiglie Il mondo delle api, raccontato dall’apicoltore Paolo Ruotolo sulla vita delle Api seguita dalla lettura animata di “L’Ape e il Serpente”, a cura di Radice Timbrica Teatro e dal laboratorio di Bombe e Semi “Di Fiore in Fore” a cura di Teatro nel Bosco > Leggi di più

Castelnuovo del Garda: ha aperto all’interno di Gardaland il primo Legoland Water Park d’Europa > Qui tutti i dettagli

ESCURSIONI

Altalene: dove trovare le altalene panoramiche in Canton Ticino. Dalle Centovalli al Monte Generoso, cresce il circuito delle “Swing the world” > Leggi l’articolo

Varese: ogni domenica nella bella stagione le famiglie con bambini possono andare alla scoperta del borgo di Santa Maria del Monte con una guida particolare a cura di Archeologistics > Ecco come prenotare

Tradate: riprendono (ma su prenotazione) le aperture domenicali del Centro Didattico Scientifico e dell’Osservatorio Astronomico del Parco Pineta con diverse possibilità di visita e attività per grandi e piccini > Scopri di più

Biandronno: sabato e domenica per grandi e piccoli all’Isolino Virginia. Riprendono le visite al Bene Unesco sul lago di Varese con le visite guidate proposte da Archeologistics, tra novità e scoperte archeologiche > Come partecipare

Barasso-Comerio: ogni fine settimana, sino a ottobre inoltrato, gli speleologi propongono visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio con partenza dall’ex colonia Rossi di Barasso > Leggi qui

Ceresio: ottimi voti per le acque del Lago Ceresio, pronte ad accogliere le famiglie per i primi tuffi della stagione 2021. Le spiagge più belle e tutto ciò che offre al turista il Lago di Lugano > Leggi qui

Lago Maggiore: prosegue la stagione per scoprire il fascino delle Isole Borromee sul Lago Maggiore, anche nei fine settimana > Leggi l’articolo

Oasi Zegna: Questa stagione è uno dei momenti migliori per scoprire l’Oasi Zegna. Ecco le iniziative in programma nei weekend, tra arte e natura > Qui tutte le info

Via Francisca del Lucomagno: la Lombardia da Nord a Sud lungo i sentieri della Via Francisca del Lucomagno. A piedi, in bici o special bike tra arte, natura, spiritualità alla scoperta di parchi, siti Unesco, laghi e ciclovie; perfetta come gita del week end o come viaggio di più giorni è la soluzione slow per scoprire il bello che ci circonda > Leggi l’articolo

Luino: inaugurata a Luino la ruota panoramica. Ci sono 22 le cabine che si elevano fino a 35 metri di altezza. Il biglietto costa 7 euro ma per residenti e minori 5. Ulteriore agevolazione per i bambini residenti > Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

Azzate: riapre sabato mattina lo sportello “Sos Lavoro” gestito dalle Mamme in Cerchio nella nuova sede dello Stendipanni in via Raffaello 6, dalle ore 10.30 alle 12 > Per maggiori informazioni

Gallarate: nasce dalla collaborazione tra il Sistema bibliotecario Panizzi e Nati per leggere un nuovo servizio dedicato alla lettura per bambini, help desk digitale che permette ai genitori di avere informazioni e consigli > Scopri di più

