Con Ticino Musica una giornata di concerti, eventi e openclass

Continuano a Ticino Musica le openclass dedicate alle tastiere antiche. Martedì 27 luglio dalle 9.30 alle 12.30 nella Chiesa di San Sisinio a Mendrisio, è in programma una lezione aperta dedicata all’organo, mentre dalle 14 alle 16.30 l’openclass – a Cabbio, Casa Cantoni – sarà incentrata sul Tangentenflügel. Con Stefano Molardi e i giovani maestri della sua classe si potranno scoprire i segreti di questi strumenti affascinanti e complessi, ricchi di storia e curiosi aneddoti.

Entrambe le openclass culmineranno in due concerti della serie “Giovani maestri si presentano“: alle 17.30 a Cabbio (Casa Cantoni) per il Tangentenflügel e alle 20.30 a Mendrisio (San Sisinio) per l’organo.

I giovani maestri del Festival saranno protagonisti inoltre dei consueti appuntamenti quotidiani: il Pranzo in musica delle 12.15 (al Boschetto del Parco Ciani) e il Concerto pomeridiano delle 17.30 (nell’Aula Magna del Conservatorio), entrambi a Lugano.

La serata di martedì 27 luglio propone una variegata e ricca rosa di eventi: oltre al concerto di organo, alle ore 20 si terrà, nell’Agorà del LAC di Lugano, la recita conclusiva della produzione dell’Opera studio internazionale “Silvio Varviso”, ultima occasione per assistere all’opera buffa “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.

Alle 20.30, alla Bottega del Pianoforte di Bironico, si terrà un concerto dedicato ai giovani talenti ticinesi, mentre alle ore 21 l’Hotel La Tureta di Giubiasco ospiterà una serata dedicata alla musica da camera.

Allo stesso orario il Parco del Guidino di Paradiso risuonerà delle note di un ensemble di giovani strumentisti ad ottone.

Ultimo, ma non per importanza, alle 21 in Aula Magna del Conservatorio di Lugano ci sarà il concerto della flautista Anna Talácková, vincitrice dell’edizione 2019 del Concorso Internazionale “Primavera di Praga”, che in duo con la pianista Marta Cencini si esibirà in un recital con musiche di Benda, Taffanel, Messiaen, Enescu, Schulhoff, Honegger e Dutilleux.

Per informazioni e prenotazioni www.ticinomusica.com – email info@ticinomusica.com – tel. +41 91 980 09 72.