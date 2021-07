Zanni “solleva” un altro bronzo per l’Italia

Storica medaglia (un bronzo, il terzo del giorno dopo quelli di Longo Borghini nel ciclismo e Giuffrida nel judo) nel sollevamento pesi, disciplina che da tanti anni non vedeva un azzurro su un podio olimpico. A ottenerla è il giovane Mirko Zanni, 23 anni di Pordenone, vicecampione europeo in carica e impegnato nella specialità al limite dei 67 Kg.

Per compiere la sua impresa Zanni ha superato il precedente record italiano sollevando 322 chili, dieci in meno del cinese Lijun Chen, vincitore con il nuovo primato olimpico (332); l’argento è andato invece al colombiano Luis Mosquera Lozano fermatosi a un solo chilogrammo dall’oro (331).

Zanni (che è tesserato per il Gruppo Sportivo Esercito) ha invece sopravanzato di un soffio il quarto e il quinto classificati, il coreano Han (321) e il pakistano Talib (320), risultando tra l’altro – e di gran lunga – il migliore tra i pesisti europei. E chissà che il suo risultato non possa essere uno sprone ulteriore per la nostra Giorgia Bordignon: la pesista di Arsago Seprio, alla sua seconda olimpiade, gareggerà martedì 27 luglio nella categoria dei 64 Kg.