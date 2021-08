Bisuschio, i lavori nel centro storico proseguiranno fino a metà ottobre

Slitta di quasi un mese e mezzo la conclusione dei lavori di riqualificazione del centro storico di Bisuschio, che era prevista per la fine di agosto.

Galleria fotografica Bisuschio - I lavori nel centro storico - Gennaio 2021 4 di 15

Ad annunciarlo lo stesso sindaco Giovani Resteghini, che in un video messaggio pubblicato sul sito del Comune ha spiegato le ragioni del ritardo, scusandosi con i cittadini e i commercianti del centro per il prolungamento dei disagi.

«Questa volta non sono stati tanto i ritrovamenti archeologici a rallentare i lavori – spiega Resteghini – anche perché le archeologhe hanno lavorato bene e in fretta, così come non è stato a causa delle condizioni meteorologiche che hanno influito solo per alcuni giorni. Il problema è stato piuttosto quello della fornitura dei materiali necessari per i lavori effettuati sui sottoservizi e che servono ora per finire questi lavori e per il completamento della copertura della piazza. Questo è il vero problema».

Resteghini rassicura però chi teme che i lavori si protrarranno ancora a lungo: «Non ci vorrà molto, sicuramente non fino alla fine dell’anno, come qualcuno teme. Credo che servirà ancora un mese e mezzo prima di poter ridare ai cittadini del centro storico la libertà di portare le auto nelle proprie abitazioni e ai commercianti la possibilità di veder tornare il traffico veicolare nelle vie centrali».

«Chiedo ai cittadini di Bisuschio di avere ancora un po’ di pazienza – aggiunge il sindaco – e invito tutti a segnalare qualunque problema sia necessario discutere con il Comune ma facendolo nei modi giusti, senza passare dai social o da altri mezzi non ufficiali, perché la cosa migliore è dirlo direttamente al Comune, scrivendo alla mia casella di posta elettronica. La ricordo, è sindaco@comune.bisuschio.va.it ed è sempre attiva e a disposizione dei cittadini, le cui segnalazioni sono per noi assolutamente utili e preziose».